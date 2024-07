Výlukové autobusy zahustí dopravu na úzké objížďce přes vesničku Lipoltov

„Na trati č. 178 Plzeň hl.n. – Cheb budou od 23. července do 15 hodin 20. září nepřetržitě probíhat údržbové práce Správy železnic. Po dobu výluky nahradí České dráhy všechny expresní vlaky v úseku Plzeň-Křimice – Cheb (– Františkovy Lázně / Karlovy Vary) autobusy náhradní dopravy, regionální (spěšné a osobní) vlaky budou nahrazené autobusy v úseku Pňovany – Planá u Mariánských Lázní. Náhradní autobusová doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu,“ oznámily České dráhy v tiskové zprávě.

Rychlíky mezi Chebem a Plzní nahradí autobusy, cestující tak nebudou muset zbytečně přesedat. Náhradní doprava ale bude muset zdolat objížďku kvůli uzavřenému mostu přes přepad Jesenické přehrady.

Samotná objížďka je zhruba o 13 kilometrů delší, část ale vede po úzké silnici III. třídy, kde mají problémy s vyhýbáním kamiony a velké autobusy. Je to ale jediná možnost, kudy mohou uzavřený most objet.

Pozor na traktory

Místní často využívají náhradní trasu přes obce Okrouhlá a Lipová, kam sice nemohou vjíždět nákladní automobily, zato se zde ve větší míře pohybuje zemědělská technika. „Ono je to skoro jedno, když u Lipoltova potkáte kamion nebo za Lipovou traktor, tak stejně jedete krokem,“ poznamenal chebský obchodník Zdeněk Trešl.

Trasa pro Lipoltov je ale jediná, na kterou mohou těžká nákladní auta. Ostatní silnice jsou jim zapovězené. Zákaz odbočení mají na silnici vedoucí přes Lazy a Lázně Kynžvart nebo trasu přes Mokřiny. Průjezd je zakázaný také po zkratce vedoucí z Lipoltova do Odravy. Tu mohou používat jen vozy IZS.

Zákaz vjezdu tady často kontrolují dopravní policisté. Když práce na mostě začaly, evidovali tady policisté porušení zákazu vjezdu v desítkách případů denně.

Problémy mezi Karlovými Vary a Plzní

Další komplikace čekají na řidiče mezi Karlovými Vary a Plzní na silnici č. I/20. Objíždí se rekonstruovaný úsek silnice u Bečova nad Teplou, kde silničáři narovnávají známé serpentiny. Na stejné silnici, ale v Plzeňském kraji, začalo Ředitelství silnic a dálnic s úpravou křižovatky na Všeruby a Hunčice.

„Během přestavby křižovatky bude silnice I/20 s omezeními i nadále průjezdná a provoz zde bude veden kyvadlově,“ uvedl pro ČTK regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Na hlavním tahu budou v obou směrech vybudovány nové plnohodnotné levé odbočovací pruhy a upraven bude úhel napojení silnice III/2051, a to v obou směrech. Stávající autobusové zastávky budou v obou směrech přeloženy do nové polohy za křižovatkou a budou umístěny do nových zastávkových zálivů. Práce mají podle ŘSD skončit do 29. září.

11. července 2024