Mariánské Lázně přitvrdily. Za alkohol a hluk na veřejnosti budou padat pokuty

Jak uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík, dokument obsahuje vedle výčtu míst, na něž se omezení vztahuje, i podrobný rozpis sankcí, které za porušení nařízení hrozí. „Vyhláška není primárně zaměřená proti lidem bez přístřeší, ale spíše proti těm, kteří se venku na lavičkách opíjejí, dělají hluk a obtěžují svým chováním ostatní,“ odmítl starosta myšlenku, že by vyhláška směřovala v první řadě proti bezdomovcům.

Podle jeho slov dokument pomůže při udržování pořádku především městské policii, která dosud neměla v ruce účinný nástroj pro potírání nešvarů. „Vyhláška nově obsahuje i sankční mechanismus s pokutou. Její dodržování tak bude mnohem lépe vymahatelné,“ upřesnil starosta.

Novinkou je i seznam míst, kde omezení platí. Popíjení alkoholu je zakázáno kromě zákonem stanovených míst i v blízkosti škol, zdravotnických zařízení, dětských hřišť nebo obchodních center. Vyhláška výslovně zmiňuje rovněž prostranství u objektů Luna a Dyleň či okolí křižovatky v Chebské ulici. Totéž platí i pro kouření na veřejnosti.

„Podobnou vyhlášku zastupitelé schvalovali poprvé. V minulosti sice město podobný text o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti vydalo, ale byl bezzubý. Například zde nebyly vymezeny sankce. Nechtěli jsme zabřednout do nějakých právních bojů, proto jsme dokument doplnili, aktualizovali některé odstavce a to, co již v této době není použitelné, jsme zrušili,“ dodal starosta.

Strážníci mají nového ředitele

S dodržováním nové vyhlášky má městu pomoci nový ředitel městské policie. Je jím Ladislav Martínek, dlouholetý velitel strážníků v Ostrově na Karlovarsku, který sbíral zkušenosti i u státní policie. Jeho úkolem je mimo jiné i stabilizace kolektivu a nábor nových strážníků, kterých aktuálně ve městě slouží patnáct.

„Platy městských strážníků jsme nyní poměrně dost zvýšili a já doufám, že se to projeví i na zájmu lidí, kteří by chtěli vstoupit do řad Městské policie Mariánské Lázně. Samozřejmě bych si přál, abychom měli těch lidí kolem třiadvaceti a byl by dostatek hlídek na pokrytí celého města. Rovněž bychom chtěli pokračovat v preventivní činnosti, ta je tady dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, stejně jako dopravní výuka dětí,“ dodal starosta.

Nový šéf městské policie Ladislav Martínek má za sebou 19 let služby u Policie ČR, 11 let pracoval u Městské policie Ostrov, z toho byl 10 let pověřen jejím vedením. „Z tohoto postu jsem odešel, protože jsem se v našem městě politicky angažoval. V Mariánských Lázních pracuji od letošního dubna,“ vysvětlil třiapadesátiletý Martínek.

Prioritou je, aby se lidé cítili ve městě bezpečně. S tím souvisí řešení veřejného pořádku. Nicméně i parkování chce věnovat pozornost. Jeho prvními úkoly je sjednocení pracovišť do jedné služebny a naplnění početního stavu městské policie.