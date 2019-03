Muž hrozil expřítelkyni zveřejněním erotického videa, vzal na ni i šavli

„Mladík své stejně staré bývalé partnerce po telefonu řekl, že pokud se nebude řídit tím, co jí řekne, tak na sociálních sítích zveřejní videonahrávku s erotickou tématikou. Tu si pořídil ještě v době, kdy byla dvacetiletá žena jeho přítelkyní, a právě ona ve videonahrávce figurovala,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Žena expartnerovi uvěřila, že pokud za ním přijede do penzionu, kde právě přebýval, erotickou nahrávku smaže. Ze strachu si ale s sebou vzala svou o tři roky starší kamarádku.

„Když se všichni v penzionu setkali, začali se hádat, protože muž odmítal nahrávku smazat. Pak šel do kuchyně, vzal nůž, a ten dal do ruky bývalé přítelkyni s tím, že mu má ublížit. To ona odmítla a nůž upustila,“ uvedl Kopřiva.



Muž se nenechal odradit a tentokrát vytáhl šavli, se kterou začal ohrožovat kamarádku své bývalé přítelkyně. Žena jej však přemohla, jednou rukou chytila zbraň, druhou útočníka pod krkem a donutila ho šavli upustit na zem.

„Vzápětí ale muž uchopil pod krkem bývalou partnerku, ta se přitom uhodila o zeď a ztratila vědomí. Když se po chvilce probrala, nechal násilník obě ženy bez problémů odejít,“ řekl mluvčí.

Obě ženy zamířily nejdřív do nemocnice, kde je lékaři ošetřili. Mladší hospitalizovali a později dostala neschopenku. Pak se kamarádky vydaly vše nahlásit policii.

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže z Františkových Lázní, kterého obvinili z vydírání a nebezpečného vyhrožování. Za to mu hrozí až čtyři roky vězení,“ doplnil k případu Kopřiva.