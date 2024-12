Ve Varech zdraží dodávky vřídelní vody, během tří let cena vzroste dvojnásobně

Jako první pomohl hořící artistce. Šel jsem do toho po hlavě, říká zachránce

Měl to být běžný podvečer, zpestřený návštěvou ašských vánočních trhů. Jenže pro Jana Šnajdra tak úplně obyčejný nebyl. Shodou náhod to byl právě on, kdo jako první zpozoroval problémy členky souboru...