Mramor z Itálie, sklo z Nového Boru. Vrcholí oprava Vřídelní kolonády

V polovině dubna by mělo Vřídlo, jeden ze symbolů Karlových Varů, zkušebně vytrysknout na původním místě, tedy ve vřídelní hale. Její rekonstrukce spěje do finále a nejznámější karlovarský pramen by se tak měl dočkat vysvěcení v rámci zahájení letošní lázeňské sezony.