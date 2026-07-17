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Zemřel doživotně odsouzený vrah Vacík, v devadesátkách zabil i těhotnou

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  15:40

Bohumír Vacík (na snímku) vyvraždil kvůli dluhům v roce 1995 v Chodově na Sokolovsku rodinu vietnamského obchodníka. | foto: koláž iDNES.cz

V polovině devadesátých let zavraždil neúspěšný podnikatel z Chodova a bývalý pracovník Sboru národní bezpečnosti Bohumír Vacík čtyři lidi. Za to jej v roce 1996 poslal soud na doživotí za mříže. Na veřejnost teď pronikla zpráva, že ve vězení zemřel.

Informaci o jeho úmrtí v pátek přinesl server Novinky.

Čtyřnásobné vraždy se Bohumír Vacík dopustil v polovině divokých 90. let. První z nich spáchal v prosinci 1994, kdy zabil vrátného jednoho ze sokolovských podniků. Důvodem byla zbraň, které se zmocnil.

S tou pak zavraždil česko-vietnamskou rodinu věřitele. Tomu dlužil necelých 30 tisíc korun. Jeho oběťmi byl šestatřicetiletý vietnamský obchodník z Chodova, jeho osmadvacetiletá těhotná žena a šestiletá dcera. Přežila pouze desetiletá dcera, která byla osudného lednového dne roku 1995 ve škole.

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Vacík přitom v sedmdesátých letech pracoval u tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Po revoluci začal podnikat, moc se mu ale nedařilo. „Policisté dlouho netušili, že by jejich bývalý kolega mohl něco takového spáchat,“ vzpomínal po letech v seriálu MF DNES věnovanému nejtěžším zločinům doktor práv Jan Šíma.

Ten tehdy pracoval jako šéf 3. odboru Krajského úřadu vyšetřování v Plzni. Na detašovaném pracovišti pod jeho tým spadalo Karlovarsko, Sokolovsko a Chebsko. Pod Šímovým vedením objasňovali kriminalisté v devadesátých letech zhruba 14 vražd ročně.

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Na počátku vyšetřování se podle kriminalistů vyskytl jeden problém. Obecně se totiž pouze vědělo, že pachatel je uhlazený a solidně vypadající člověk, který má kreditní kartu GWC a tím i různé výhody v nákupních centrech.

Při objasnění vražd nakonec pomohla balistika, která dala dohromady vraždu v Sokolově i v Chodově. Ze začátku totiž nikdo nespojoval vraždy diametrálně odlišných lidí, jako byla rodina mladého vietnamského podnikatele a vrátného, který měl pár let do důchodu. Policisté nakonec zadrželi Vacíka v únoru 1996, kdy se k vraždám přiznal.

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Plzeňský soud pak Vacíka v srpnu téhož roku odsoudil k výjimečnému trestu doživotí. Posledním místem, kde si jej odpykával, byla věznice Pankrác v Praze.

I když sám zavraždil čtyři lidi, obětí jeho zločinu bylo celkem pět. V březnu 1995 spáchala sebevraždu Vacíkova manželka. V dopise na rozloučenou uvedla, že manžela milovala natolik, že nedokázala žít s pocitem, že je vrah.

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