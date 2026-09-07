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Aby se psi nenudili. Sokolov chystá pro čtyřnohé kamarády nové hřiště v centru

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  11:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Praha 6

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
Vybudovat veřejné psí hřiště se rozhodla radnice v Sokolově na nevyužitém pozemku v centru města. Na projektu se už pracuje. Hotovo by mělo být koncem října.

„Pozemek v ulici Karla Havlíčka Borovského měla v nájmu společnost Smaragd, která v sousedství provozuje zahradní centrum. Poté, co jej vrátila městu, jsme se zamýšleli, jak tento prostor využít. Nakonec jsme se shodli na tom, že nejlepší bude vybudovat zde hřiště pro psy,“ informoval zástupce sokolovské starostky Jan Picka s tím, že projekt vyjde městskou kasu na přibližně 310 tisíc korun bez DPH.

Vedle nejrůznějších herních a výcvikových prvků zde budou lavičky, odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy. Aby bylo hřiště pro psy bezpečné, bude nutné jej kompletně oplotit. Prozatím je pozemek oplocený ze tří stran.

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V Sokolově mohou majitelé psů využít i psí park v Areálu zdraví. Park je oplocený, vybavený agility prvky jako jsou například prolézací tunel, dvojhrazda, skákací obruč, houpačka či sloupky pro slalom.

Rovněž v areálu Bohemia je k dispozici oplocené psí hřiště s nejrůznějšími překážkami, které pomáhají psům rozvíjet jejich dovednosti a socializovat se s ostatními psy.

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Nově vybudované veřejné psí hřiště otevřeli v mariánskolázeňské čtvrti Úšovice.
Nově vybudované veřejné psí hřiště otevřeli v mariánskolázeňské čtvrti Úšovice.
Nově vybudované veřejné psí hřiště otevřeli v mariánskolázeňské čtvrti Úšovice.
8 fotografií

Podobná místa, kde se mohou psi pod dohledem majitelů volně pohybovat, hrát si a na různých překážkách trénovat, vznikají na řadě dalších míst v Karlovarském kraji.

Například Cheb nabízí oplocené hřiště pro psy s nejrůznějšími prvky a prolézačkami v Komenského ulici. V Karlových Varech je možné trénovat psí agility ve volnočasovém areálu Náplavka Ohře. Pro psy je zde vyhrazený neoplocený prostor s několika dřevěnými překážkami.

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Celkem devět překážek nabízí psí hřiště Purina v Kraslicích. Majitelé zvířat jej najdou na volné travnaté ploše v ulici V Rovině. V prostoru hřiště jsou také dvě lavičky pro majitele zvířat a odpadkové koše.

V Mariánských Lázních je psí hřiště umístěné ve čtvrti Úšovice. Uvnitř oploceného prostoru je několik překážek, nechybí odpočinková zóna pro psí doprovod.

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