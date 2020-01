Strany v Karlovarském kraji začínají ladit kandidátky pro krajské volby

Před čtyřmi lety volby do krajského zastupitelstva vyhrálo hnutí ANO. Hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou, která očekává přírůstek do rodiny, nahradil ve funkci od Nového roku Petr Kubis. O tom, zda bude i lídrem ANO, je podle něj zatím předčasné mluvit.



„Kandidátky se budou v příštích týdnech připravovat, musí je schválit regionální sněmy našeho hnutí, pak celostátní sněm, v tuhle chvíli je to ještě otevřené,“ uvedl Petr Kubis v novoročním rozhovoru pro MF DNES.

Svého lídra zveřejnili jako první Piráti. Bude jím krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů. Zvítězil s 52 procenty v pirátských primárkách nad svým kolegou Vojtěchem Frantou.

„Nesmírně si vážím důvěry členské základny a věřím, že se po příštích volbách staneme klíčovou silou krajského zastupitelstva,“ uvedl Janů. Piráti navíc s příchodem nového roku sestavili kandidátku až do devátého místa.

Ze členů současné vládnoucí koalice má o kandidátovi na hejtmana jasno také Občanská demokratická strana. Na první místo vyslala nynějšího krajského radního pro životní prostředí Karla Jakobce.

„Nejužším týmem se budeme zabývat teď na začátku roku. To znamená, že jiná známá osoba než Karel Jakobec zatím známá není,“ informoval předseda regionálního sdružení strany Jiří Vaněček.

Z opozice mají o čele kandidátky jasno komunisté

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí, které je rovněž v koalici, oznámí první detaily tento měsíc. „Budeme představovat lídra i čelo kandidátky. Během ledna o tom rozhodne celé hnutí,“ řekl jeho člen a krajský zastupitel Patrik Pizinger.

Z opozičních stran už rozhodnutí učinila KSČM, která má v zastupitelstvu šest křesel.

„Do čela krajské kandidátky byla potvrzena Eva Valjentová, bývalá první náměstkyně hejtmana. Na druhém místě se umístil Martin Mareš z Karlových Varů a třetí místo obsadil Pavel Hojda z Chebu, bývalý poslanec parlamentu,“ informoval krajský předseda strany Josef Murčo.

Další pozici podle něj za okres Karlovy Vary obsadil krajský a karlovarský zastupitel Jaroslav Borka. Konečnou podobu kandidátky schválí krajská konference 8. února.

Kandidátní listiny připravují po jednotlivých okresech sociální demokraté, poté je čekají okresní konference. „V březnu se pak uskuteční krajská konference, kde už bude vše schváleno oficiálně,“ informoval krajský předseda ČSSD Tomáš Svoboda.

Společná kandidátka se osvědčila

Společnou kandidátku do krajských voleb by uvítali zástupci TOP 09. Jsou připraveni spolupracovat se zástupci Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL a Karlovarskou občanskou alternativou (KOA). Coby rovnocenní partneři šli do boje před čtyřmi lety, kdy získali pět zastupitelských křesel.

„Již v roce 2016 jsme byli v našem kraji průkopníky takto široké spolupráce středopravicových politických sil, která se navíc opravdu osvědčila. Neznám důvod, proč bychom měli měnit to, co přes tři roky funguje,“ zdůvodnil krajský předseda TOP 09 Lukáš Otys. Zároveň dodal, že je TOP 09 připravená a odhodlaná oslovit i další demokratická uskupení v regionu pro co nejširší spolupráci v krajských volbách.

Podle krajského zastupitele Petra Kulhánka (KOA) se Karlovarská občanská alternativa tradičně spojí se STAN. „Řešili jsme obdobný půdorys jako minulé volby a směřujeme ke shodě. Konkrétní parametry budeme řešit koncem ledna,“ uvedl.

Kromě voleb do krajského zastupitelstva se na podzim uskuteční také volby do Senátu, a to pro oblast Chebska a Tachovska. Senátorem pro tuto oblast je Miroslav Nenutil z ČSSD. Jasná je zatím nominace Pirátů, kteří vysílají do boje krajskou zastupitelku Markétu Monsportovou.