Krajským předsedou hnutí Naše Česko je starosta Lipové Tomáš Linda. V Mariánských Lázních se k projektu připojil Samuel Zabolotný, který minulý týden odešel z postu místostarosty pro nesouhlas s některými kroky radnice. Zabolotný v pondělí rezignoval i na členství v ANO, zastupitelem ale zůstává. V Lubech povede kandidátku Romana Pavlovská Argmannová, na Bublavě Roman Formánek a v Jáchymově Petra Krauzová.
Cílem hnutí je podle zakladatele Martina Kuby nabídnout jiný styl politiky. „Tedy méně hádek, méně výmluv, více spolupráce, odpovědnosti a konkrétních výsledků. Chceme řešení, která budou mít podporu napříč zastupitelstvy,“ řekl Kuba.
Krajský předseda Linda si myslí, že právě neschopnost domluvy mezi koalicí a opozicí i časté povolební otáčení kormidla o 180 stupňů je v komunální politice problém.
„Jsme mladé hnutí a na našich kandidátkách se objevují lidé, kteří mají velkou šanci ve volbách uspět. Často nemají politickou minulost, ale znají města z oborů, kterým se věnují. Není to však projekt pro lidi, kteří chtějí jen další funkce,“ uvedl Linda.
|
Dům kultury v Ostrově má nového ředitele. Dohlédne na jeho modernizaci
Hnutí nabídlo posty i členům různých národnostních menšin. Komunální politika má být podle zakladatele otevřená všem, kteří ve městě žijí, pracují či podnikají. Na chebské kandidátce je tak například Petr Hai Nam Nguyen. „Cheb je i naším domovem, ale dosud nás v komunální politice nebylo příliš slyšet,“ dodal zástupce chebské vietnamské komunity.
Senátorský kandidát Vladimír Keblúšek, dřívější televizní reportér, se stal cílem narážek Miloše Zemana v lednu 2018. Stalo se tak na první tiskové konferenci Zemana poté, co byl podruhé zvolen prezidentem.
Ještě před dotazy novinářů prezident prohlásil, že přibrzdí ve svých útocích vůči těm, jejichž názory úplně nesdílí. Vzápětí si ale protiřečil, popsal tehdy deník Metro.
|
Hlas mutanta. Slib neurážet vydržel Zemanovi tři minuty
Jako první se ptal redaktor České televize Vladimír Keblúšek, ale v sále bylo příliš hlučno. Prezident proto otázku špatně slyšel.
„Vy sice máte hlas, který trošku připomíná mutanta, ale já bych poprosil, aby ten váš hlas byl poněkud hlubší,“ vyzval reportéra.