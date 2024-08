Odmítl Německo a léčí v horách. Adrenalinu je tu víc než dost, říká praktik

Pacienti tak mohou navštěvovat ordinaci pojmenovanou Bergdoktor (Doktor z hor). Vojtěch Danihel věří, že si s pacienty vytvoří srdečné a přátelské vztahy. „Krušné hory mám rád, jsou tu skvělí lidé,“ podotýká.

Často se setkáváme s tím, že lékaři odcházejí do Německa. Vy jste se po několika letech za hranicemi do Česka vrátil a začal provozovat praxi v Perninku. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Po dokončení studia jsem několik let pracoval v Čechách jako anesteziolog. V roce 2015 jsem odešel do Německa. Tam jsem nejprve také pracoval jako anesteziolog, později jsem se stal praktickým lékařem. Po dokončení atestace jsem zvažoval, zda zůstanu v Německu, nebo se vrátím. Nabídli mi tam velice atraktivní podmínky, práce mě bavila. Na druhou stranu se objevila možnost ordinovat v Perninku. Místní doktor mířil do důchodu, a lékař by zde scházel. Nějakou dobu jsem varianty zvažoval, ale jelikož mám Pernink a okolí velice rád, rozhodl jsem se zkusit štěstí.