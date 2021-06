Vojáci se připravují na misi v Litvě, trénují pro případ nehody i zranění

V Litvě má být v červenci nasazeno 132 českých vojáků, většinou z 25. protiletadlového pluku z jihočeských Strakonic. V pobaltské zemi budou působit v rámci Alianční předsunuté přítomnosti.



Výcvik na Doupově se skládal z řešení nejrůznějších incidentů, které by mohly nastat. Od dopravní nehody, zranění některého z vojáků až třeba po poškozenou techniku.



Ještě před cvičením na Doupově muselo české uskupení absolvovat v dubnu certifikaci v jihočeských Boleticích. Ta probíhá podle náročné alianční metodiky.

„Bylo to odborně-taktické cvičení zaměřené na sladění celého úkolového uskupení, včetně velení a štábu, které zabezpečují běžnou činnost na základně, ale i bojovou činnost samotné jednotky. Cvičení mělo za úkol simulovat běžný život a možné problémy, které mohou jednotku potkat v rámci nasazení na litevské základně Rukla i mimo ni,“ uvedl podplukovník Jaroslav Sekanina, jenž cvičení řídil.

„Hlavní cvičící skupinou byl štáb úkolového uskupení, který řešil vzniklé incidenty. Cvičila ovšem i palebná jednotka, jež procvičovala plánování a součinnost s německým tankovým praporem, jehož součástí budou čeští vojáci v Litvě. Zdokonalovala se i ve své hlavní náplni práce – vedení boje se vzdušným protivníkem, kterého simulovaly bojové letouny JAS-39 Gripen a L-159 ALCA z 21. základny taktického letectva,“ doplnil podplukovník Sekanina.

Z Boletic se pak celá jednotka přesunula na Doupov k dalšímu cvičení. Tady vojáci museli absolvovat simulované situace, které je mohou potkat, i tradiční střelby nebo hod granátem.

Pořád ve střehu

„Nejtěžší je asi to, že nevíte, kdy se něco stane. Ve střehu tak musíte být takřka 24 hodin denně,“ svěřil se jeden z řidičů po incidentu srážky s civilním vozidlem, při kterém hodnotitelé vojákům názorně předvedli, jaká úskalí je mohou v Litvě potkat.

Po skončení cvičení je tak celá jednotka připravena k nasazení v zahraničí. Pro vojáky to ale neznamená klid a odpočinek. Do plánovaného červencového odjezdu do Litvy musejí mimo jiné absolvovat a dokončit nejrůznější odborné kurzy či lékařské prohlídky včetně očkování.

Zároveň začíná AČR s přípravou další jednotky, která do Litvy zamíří v lednu příštího roku. Jádro obou uskupení tvoří vojáci protiletadlového pluku ze Strakonic. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor před napadením. Bez nich by pozemní jednotky nemohly prakticky existovat.