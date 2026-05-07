Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Jitka Dolanská
  14:34
Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv problémů a samotný přechod na jiný druh topení znamenal pro místní obyvatele minimální zátěž. Hranice jsou vůbec prvním městem v Česku, kde ve veřejné distribuční síti proudí směs zemního plynu a obnovitelného vodíku.
Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný vodík. Skupina GasNet zahájila v Hranicích u Aše distribuci směsi zemního plynu a vodíku. | foto: GasNet

5 fotografií

Distribuce probíhá v rámci pilotního projektu, který ověřuje možnosti budoucího využití H2 v plynárenské síti. Vodík se zde vyrábí a kromě znatelného snížení emisí přináší jeho využití v plynové směsi i posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu. Za inovátorským projektem stojí skupina GasNet.

„V České republice i ve střední Evropě se jedná o unikátní koncept. Na rozdíl od obdobných projektů na Slovensku nebo v Německu totiž probíhá výroba vodíku přímo v místě jeho spotřeby,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.

Pilotní projekt podle něj přináší cenné zkušenosti z reálného provozu a zároveň ještě před spuštěním prověřil technické, provozní i bezpečnostní parametry nového řešení. „Nejde však o model, který bychom nyní automaticky plošně zaváděli i v dalších lokalitách. Vnímáme ho především v dlouhodobém horizontu jako důležitý krok v přípravě na možné budoucí využití vodíku v distribuční síti,“ upozorňuje Martynek.

Pro odběratele znamenal přechod na jiné topné médium minimální zátěž.

„Před spuštěním provedl dodavatel rozsáhlé kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest na všech odběrných místech ve městě. Výsledky potvrdily, že zařízení mohou směs bez problémů využívat. Žádné dodatečné úpravy nebyly potřeba,“ potvrzuje starosta Hranic Daniel Mašlár.

Spolehlivost a bezpečnost dodávek plynové směsi pro koncové zákazníky definitivně prověřila uplynulá topná sezona. GasNet zahájil dodávky ve zkušebním režimu už loni na podzim. Po celou dobu plynaři pečlivě sledovali a vyhodnocovali provoz svých zařízení včetně několika kontrolních míst u zákazníků. A potvrdili, že distribuční soustava i plynové spotřebiče pracují s příměsí bez jakýchkoliv potíží.

„Náš inovativní projekt v Hranicích prokazuje, že distribuce nízkoemisního vodíku ve směsi se zemním plynem ve stávající plynárenské infrastruktuře je technicky možná. Společně s biometanem se vodík reálně stává dalším nízkoemisním plynem, který můžeme už nyní využívat ve veřejné distribuční síti,“ doplňuje Martynek s tím, že společnost GasNet se na postupné navyšování podílu takových plynů v plynárenské infrastruktuře dlouhodobě a systematicky připravuje.

Další rozvoj využití vodíku se bude odvíjet od jeho ceny a dostupnosti na energetickém trhu.

Síť jako ostrov

Vodík pro Hranice se vyrábí v blízkém okolí města. Jeho produkci zajišťuje Farma Trojmezí, která k tomu využívá obnovitelnou elektřinu z vlastního větrného a solárního parku.

Vodík následně skladuje v nadzemních zásobnících, ze kterých putuje vodíkovodem do směšovacího zařízení. Tady jej plynaři z GasNetu smíchají v potřebném poměru se zemním plynem a směs je vtláčena do místní distribuční sítě, kterou je dopravena už přímo k zákazníkům. Vše se spotřebuje přímo ve městě a jeho okolí, celá místní síť funguje jako uzavřený ostrov.

„Projekt se připravoval několik let. Bylo zjevné, že firma k tomu přistupuje zodpovědně a bere nás jako partnera, který se může ke všemu vyjádřit a na vše se dotazovat. Komunikace byla od začátku velmi otevřená, férová, všechny obavy byly postupně rozptýleny,“ konstatuje zástupkyně starosty Pavla Hošková.

Na otázku, zda spotřebitel pozná rozdíl, odpovídá, že ona osobně nic nepozorovala. „Někteří lidé říkají, že mají pocit, že uvařit vodu trvá déle. Je ale skvělé, že novinka snižuje emise, které se uvolňují do okolí. A také je třeba celý projekt vidět v širších souvislostech, jako krok k budoucí energetické soběstačnosti,“ dodává.

Projekt, který zaštítily Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Energetický regulační úřad, vznikal za podpory Státního fondu pro životní prostředí. Získal i podporu Karlovarského kraje, lídra vodíkové transformace v České republice, který navíc financoval kontrolu spalinových cest u zákazníků.

„Spuštění pravidelné distribuce směsi zemního plynu a obnovitelného vodíku ve městě Hranice představuje významný milník nejen pro českou energetiku, ale především pro Karlovarský kraj. Přináší regionu moderní a udržitelný zdroj energie a zároveň otevírá nové příležitosti pro inovace a investice. Karlovarský kraj se tak stává průkopníkem v oblasti využívání vodíku v plynárenské infrastruktuře a potvrzuje svou roli lídra v přechodu na čistší a ekologičtější energetiku,“ doplňuje hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

