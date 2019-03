Vary se rozhodují mezi dvěma návrhy, jak naložit s bývalou vodárnou

Vize, co dál s areálem mezi KV Arenou a meandrem Ohře, už měli i předchůdci současného vedení radnice. Vodárnu koupilo město v roce 2013 za zhruba 12 milionů korun, žádné plány ale zatím neuskutečnilo.

„Ustanovili jsme pracovní skupinu, aby zanalyzovala stav objektů a předložila nám návrhy, co lze se starou vodárnou dělat,“ uvedla primátorčina náměstkyně pro majetek Hana Zemanová (Karlovaráci).

Na starou vodárnu se zaměří také Kancelář architektury města. Ta má říct, zda je vhodné stávající budovy opravit, nebo třeba i zdemolovat. „Jakmile to budeme vědět, budeme činit další kroky, protože je potřeba s tímto areálem pracovat. Nemůže zůstat tak, jak je,“ řekl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

V podzemí vodárny se nacházejí betonové kóje, kde jsou pískové filtry. Vše je podle náměstka v současné době hermeticky uzavřené, aby dovnitř nikdo nespadl. „Beton je hodně kvalitní a odstranit ho by bylo poměrně náročné. To by byl ale až následný krok. Nejprve musíme zjistit možnosti, co s tím dál,“ nastínil Petr Bursík.

Pracovní skupina bude mít na stole v zásadě dvě hotové vize. První z nich je Futura – Nová vodárna. Vloni ji odborná porota soutěže Stavba roku Karlovarského kraje vyhodnotila druhým nejlepším projektem, internetové hlasování veřejnosti ji vyslalo na první místo. Cílem projektu je vznik moderního komerčního centra zaměřeného na volný čas i profesní a zážitkové aktivity.

V areálu navrhuje například víceúčelové taneční a sportovní sály, bistra a obchody, hudební a divadelní scénu, dvoupodlažní parkoviště či hotel penzionového typu. Autory architektonického návrhu jsou Jana Šemberová a Petr Čumr.

S druhým, poněkud odlišným plánem, přišli lidé a organizace ze skupiny Kreativní region, mezi které patří například PROTEBE live, karlovarské mateřské centrum, Člověk v tísni a další. Ve městě a regionu působí a spolupracují již řadu let. Podle zástupce platformy Jiřího Hanka přicházejí v Česku s jedinečným záměrem, ve kterém se potkávají volnočasové, kulturní, sportovní, sociální, podnikatelské i vzdělávací funkce na jednom území.

„Naším záměrem je vytvořit ze staré vodárny kulturně společenské centrum Karlových Varů. Věříme, že vodárna má potenciál podporovat společenský život, dokáže zapojovat do svých aktivit místní lidi, firmy a organizace a tím také zajistit vícezdrojové financování jak investiční, tak provozní, “ uvedl Jiří Hanek. Platforma by ráda do projektu zapojila také město a kancelář architektury.

Podle bývalého primátora Petra Kulhánka (KOA), který se s oběma nápady už seznámil, je Futura krásný obrázek a smělá vize, bohužel bez reálného základu. „Prezentovaná studie tehdy získala podporu napříč politickým spektrem, naneštěstí se pak ukázalo, že je to prázdná chiméra,“ doplnil.

Platformu kolem lidí z Kreativního regionu ale vítá, stejně pracovní skupinu pro starou vodárnu. Ta by podle něj měla s platformou fungovat v těsné součinnosti. Podle lídra opozičních Pirátů Jindřicha Čermáka by v případě vodárny určitě neměly vyhrát lobbistické zájmy a uvítal by veřejnou diskuzi.

Členství v magistrátních pracovních skupinách je bezplatné a kromě té pro starou vodárnu nově funguje třeba také skupina pro bezpečnost a problematiku ubytoven či pro Vřídelní kolonádu. Piráti by si ale pracovní skupiny představovali jinak.

„Jestliže současné vedení kritizovalo předchozího primátora, že vytváří spousty pracovních skupin, tak během necelého půlroku jejich počet výrazně rozrostl. Jistě, obhajoba bude, že skupiny jsou nyní zadarmo, ale princip zůstává stejný,“ řekl Jindřich Čermák. Pracovní skupiny považuje za politické, s minimem odborníků, chybí mu zastoupení opozice a otevřenost.