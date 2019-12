Zpustlý areál Staré vodárny v centru Varů má šanci na přeměnu

Nepoužívaný areál již řadu let chátrá, ačkoli leží v meandru Ohře, který hojně navštěvují obyvatelé Karlových Varů. Ať už kvůli sportu, anebo třeba procházce.



„V nejbližších měsících budeme, co se týče města, řešit zadání studie, abychom mohli čerpat peníze spojené se speciálním brownfieldem,“ informoval primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek.

Zároveň uvedl, že se areál Staré vodárny podařilo radnici dostat do programu MBA Vysoké školy ekonomické, což je studijní program určený k získání manažerských dovedností. Tento je zaměřený na developerství.

„Během roku bychom měli mít nezávislou studii nebo několik studií, co by studenti, či spíše odborníci s vodárnou doporučovali. Vesměs jsou to všichni lidé z praxe, takže ukážou, jak by to viděli oni s rozvojem tohoto území,“ popsal náměstek.

Jako příklad uvedl, že z návrhů může vzejít třeba vize týkající se vzniku lesoparku a krásné zóny, která zvedne hodnotu okolních nemovitostí.

Radnice má delší čas už dva projekty, které se přeměnou území zabývají. První z nich je Futura – Nová vodárna. Vloni ji odborná porota soutěže Stavba roku Karlovarského kraje vyhodnotila druhým nejlepším projektem, internetové hlasování veřejnosti ji vyslalo na první místo.

S dalším projektem přišli lidé a organizace ze skupiny Kreativní region, mezi které patří například Protebe Live, karlovarské mateřské centrum, Člověk v tísni a další. Podle Tomáše Trtka mají zástupci těchto dvou projektů za sebou společné jednání.

„Zastřešujícím článkem za město je v tomto kancelář architektury. My jsem si tam dali nějaké podmínky a rádi bychom měli nad pozemky kontrolu. Spíše bychom chtěli, aby byl areál pro lidi, než pro komerci,“ uvedl náměstek.

Jeho kolega pro majetkovou oblast Josef Kopfstein doplnil, že město nepotřebuje, aby byla vodárna výdělečná.

Podle Jiřího Hanka z Kreativního regionu se současné projekty v určitých místech překrývají. Proto si je chtějí společně projít a najít jak průniky, tak rozpory.

„Rádi bychom se pod supervizí Kanceláře architektury města domluvili. Kancelář by měla připravit takzvaný masterplan území, tedy plán, jako ho vyřešit funkčně a koncepčně, například z hlediska dopravy a dalších technických věcí,“ vysvětlil.

Ohledně shody projektů by podle něj mohlo být jasno možná už do ledna. Jiří Hanek také upozornil, že jde o poslední strategické rozvojové území v centru města, jehož jsou Karlovy Vary majitelem a můžou jej využít jako nástroj pro naplňování své strategie rozvoje. „Proto by mělo město postupovat maximálně obezřetně a koncepčně a neztratit nad novými funkcemi areálu kontrolu,“ podotkl.

Území první karlovarské vodárny, která zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře, bylo pro tento účel využívané od roku 1882 a svou funkci s obměnami technologií plnilo do roku 1984, kdy byla dokončená vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže.

Vize, co dál s areálem mezi KV Arenou a meandrem Ohře, už měli i předchůdci současného vedení radnice. Vodárnu koupilo město v roce 2013 za zhruba 12 milionů korun. Kvůli Staré vodárně vznikla na magistrátu letos na jaře i pracovní skupina.