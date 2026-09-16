Hladina přehrady Březová je hluboko pod normálem, správci povodí omezí odtok

V současné době je průtok 220 litrů za sekundu. Vzhledem ke stavu hladiny požádalo Povodí Ohře o takzvanou mimořádnou manipulaci, tedy o snížení průtoku.
„V pátek 11. září jsme povolení k mimořádné manipulaci získali. Jakmile klesne hladina na kótu 421 metrů nad mořem, snížíme odtok vody pod přehradou Březová,“ potvrdila Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře.
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O tom, jestli vodohospodáři toto povolení využijí, rozhodne vývoj počasí v nejbližších dnech. „Potřebujeme, aby pořádně zapršelo, mírné přeháňky situaci nezlepší,“ vysvětlil mluvčí státního podniku. Pokud se pokles hladiny nezastaví, utáhnou správci toku kohoutky zřejmě už příští víkend.
Kroky k získání tohoto povolení začali vodohospodáři dělat už v červenci, oficiální žádost podali 6. srpna. „Žádost o rozhodnutí mimořádné manipulace na vodním díle Březová vznikla z předběžné opatrnosti na základě odhadu možného nepříznivého vývoje. Jedná se o kompromisní opatření pro zajištění nutných podmínek pro živočichy v nádrži a v toku Teplá pod vodním dílem v situaci, kdy bude panovat dlouhodobé hydrologické sucho,“ vysvětlil Michal Tanajewski, vedoucí vodohospodářského dispečinku státního podniku Povodí Ohře.
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Obavy vodohospodářů se v tomto ohledu naplnily. „Na projednání takové mimořádné manipulace je potřeba delší časový horizont, abychom splnili legislativní lhůty správního řízení. Vše se podařilo ve spolupráci se všemi účastníky řízení a krajským úřadem stihnout včas,“ doplnil Tanajewski.
Hlavním účelem vodního díla Březová je ochrana města Karlovy Vary před povodněmi a zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem. Naposledy nádrž Březová ochránila město Karlovy Vary před povodní 24. prosince 2023.