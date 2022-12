Na Bublavě dokončují výběh pro sraženého vlka, chybí už jen kamery

„Plot už je hotový, zahradníci nám pozemek upravili, máme tam i takové schovávačky. Na plotě zbývá už jen natáhnout nějaký drát nahoru. Co nás zastavilo, jsou kamery, na které stále ještě čekáme,“ řekl vedoucí záchranné stanice Drosera Vladimír Tomáš Smolík, podle něhož je sledování zvířat, které se ve stanici léčí, důležité.

Výběh může sloužit kromě vlků i dalším šelmám. Ačkoli v Krušných horách moc šelem není, posloužit může například liškám, jezevcům nebo rysům, kteří byli nedávno vysazeni na německé straně pohoří a kteří by se časem mohli objevit i na české straně hranic.

Výběh chtěla bublavská záchranná stanice postavit už delší dobu, chyběly ale peníze. Až případ zraněného vlka, kterého našli houbaři v příkopu u silnice mezi obcemi Horní Blatná a Potůčky na Karlovarsku, dostavbu urychlil.

Mladý vlk se uzdravuje ze svých vážných zranění, které zřejmě způsobila srážka z autem. Po zákroku na veterinární klinice v Praze se zotavuje ve vlašimské záchranné stanici. Jeho stav se překvapivě výrazně zlepšil. Ačkoli zprvu zvířecí záchranáři vůbec neuvažovali o tom, že by se někdy mohl vrátit do přírody, nyní už připouštějí i tuto variantu.

Pokud by to zdravotní stav zvířete umožnil, byl by to zřejmě první pokus vrátit tak vážně zraněného vlka do přírody, minimálně v Česku. Jde totiž asi o první případ, kdy vlk srážku z autem přežil. Podle Viléma Babiče z bublavské záchranné stanice by to tak byl jakýsi pilotní pokus. Vlk by se musel vrátit do své původní smečky, která by jej musela znovu přijmout mezi sebe.

Vlk se objevuje v Krušných horách několik let. První výskyt potvrdily fotopasti v roce 2017 a Krušné hory se tak staly teprve druhým teritoriem s potvrzenou přítomností této šelmy v České republice. V současnosti se na tomto území vyskytují asi dvě smečky a pravděpodobně jeden vlčí pár.