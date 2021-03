Vlekaři sčítají škody a čekají pomoc státu, většina jich letos už neotevře

O peníze se mohou provozovatelé skiareálů hlásit do 18. března. Někteří, jako například ti na Klínovci, už vědí, že peníze dostanou. Prostředky od státu jim ale zdaleka nedokážou pokrýt ani náklady.



„Náklady zůstávají, ať areál běží, nebo ne,“ konstatoval Petr Zeman, majitel klínoveckého lyžařského areálu.

I když program ministerstva průmyslu a obchodu vnímá pozitivně, velké areály, které investují miliony do modernizace, jsou v něm podle něj bity.



„Program je omezený takzvaným dočasným rámcem Evropské komise. Žadatel tedy nemá šanci získat víc než 1,8 milionu eur,“ vysvětlil Zeman.

Teoreticky by si z programu mohli na Klínovci sáhnout až na 50 procent nákladů. V praxi ovšem narážejí na zmiňovaný limit Evropské komise.



„Takže reálně dostaneme někde mezi 25 a 30 procenty nákladů. Ale stále lepší než nic,“ zhodnotil pomoc Zeman.

Nemuseli propouštět

Majitel lyžařského areálu na Klínovci zatím čerpal pouze podporu na mzdy z projektu Antivirus. Středisko zaměstnává necelou stovku lidí. Petr Zeman je hrdý na to, že i přes svízelnou situaci nemusel ani jednoho z nich propustit.

„Šedesát lidí pracuje přímo v areálu, přibližně dvacítka v gastroprovozech a stejný počet v lyžařských školách. Naši zaměstnanci, kteří kvůli situaci nemohli do práce, zůstávali doma se sto procenty platu,“ uvedl Zeman.

V končící zimní sezoně se už do práce nepodívají. I když by vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám mohl být areál teoreticky otevřený ještě měsíc a půl.



„Aktuální situace ale nevypadá na to, že by se mohla začít opatření rozvolňovat,“ dodal Zeman.

Malý areál a velké problémy

O tom, že malý lyžařský areál neznamená malé problémy, svědčí případ sjezdovek na Bublavě. Jak pro ČTK uvedl jeho provozovatel Jiří Lhota, pohybuje se ztráta z letošní sezony kolem deseti milionů korun. Tristní ekonomická situace vedla Lhotu k tomu, že musel propustit tři stálé zaměstnance areálu.

Na vládní kompenzace v Bublavě zatím stále čekají. Podle Jiřího Lhoty pokryjí pouze malou část ztrát za letošní zimu. Kompenzace středisku zaplatí alespoň pronájem pozemků či nezbytné náklady. Kvůli úsporám ale museli odložit úvěry a veškeré plánované investice.

„Přežijeme to, ale jen proto, že máme rezervy. Spousta areálů ale nepřežije nebo vymění své majitele“ řekl Lhota.

Otevřít je ekonomický nesmysl, zní z areálu

Dva metry sněhu leží doposud na sjezdovkách v Mariánských Lázních. Jejich provozovatel Vladimír Černý by klidně mohl ještě otevřít, kdyby to šlo. Ale neotevře. „Byl by to ekonomický nesmysl,“ vysvětlil.

Skiareál v Mariánských Lázních neměl otevřeno ani den. Jen jeho provozovatelé zaplatili 600 tisíc korun za zasněžování. „To byla investice, která přišla vniveč,“ posteskl si Černý.

S platy, naftou a dalšími náležitostmi jsou pak náklady přibližně na tři čtvrtě milionu. Také proto musel na konci února propustit sezonní zaměstnance.

I Vladimír Černý tak žádá stát o pomoc v rámci takzvaného sedačkovného. „Zatím jsme ji ještě nedostali, počítám, že v příštím týdnu by měly nějaké peníze přijít,“ dodal Černý.