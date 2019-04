Mezi Vary a Plzní začnou jezdit moderní vlaky, cestu zkrátí o 20 minut

Rámcový kontrakt, který zpříjemní cestování v západních Čechách, uzavřely České dráhy a konsorcium společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Jejich zástupci po podpisu smlouvy zadali výrobu nových souprav nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek typu RegioPanter se 140 místy k sezení.

Trať Plzeň - Cheb - Karlovy Vary budou křižovat čtyři soupravy. Po celé republice jich bude až padesát.

„Soutěž na rámcovou dodávku až 50 moderních elektrických jednotek jsme vyhlásili už loni, abychom mohli jednotlivým regionům nabídnout co nejrychleji další obnovu vozidlového parku,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Zároveň doplnil, že první jednotky se na trať vydají na jaře 2021. Podle předsedy představenstva a prezidenta skupiny Škoda Transportation Petra Brzeziny vyjede za dva roky podstatná část nových jednotek.

„České dráhy získávají špičkově vybavený a technologicky pokročilý vlak, který významně zvyšuje komfort cestování na našich regionálních železnicích,“ řekl.

Vlaky umožní snadný nástup dětem, seniorům i hendikepovaným lidem, sociální zařízení bude možné použít i ve stanici, nabídnou wifi, elektrické zásuvky 230 voltů pro napájení drobné elektroniky, úložné prostory na zavadla, kočárky, jízdní kola nebo zvlášť objemná zavazadla.

Soupravy budou také vybavené například audiovizuálním informačním systémem s LCD monitory, které informují cestující o cílové stanici, směru jízdy, následující zastávce či mimořádných událostech na trase.

Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech, označil nový produkt za krok dopředu. „Přímé spojení z Plzně do Karlových Varů teď prakticky neexistuje, jezdí možná jeden dva vlaky, jinak je to s přestupy rychlíků a velkou čekací dobou v Chebu,“ přiblížil.

Zatímco cesta běžným vlakem z Plzně do Chebu trvá v současnosti hodinu a 47 minut, nové jednotky to zvládnou za hodinu a 28 minut. Rychlík přitom jede stejnou trasu hodinu a 22 minut, což je srovnatelné.

Spěšné vlaky by měly proložit dvouhodinový interval rychlíků. Jak Vladimír Omelka podotkl, spojení se netýká jen Plzně a Karlových Varů, ale také oblastí Tachovska, Stříbrska, Sokolovska a Mariánskolázeňska.

Společný projekt krajů

Nasazení čtyř nových souprav je společným projektem Karlovarského a Plzeňského kraje, kterému pomohl operační program Doprava 2.

„Jsem velmi rád, že se nám na poslední chvíli podařilo získat dotace a také, že České dráhy v takto brzké době tendr vypsaly a Karlovarský kraj bude mezi prvními, kde budou jezdit tyto nové vlaky,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík. Podle něj je na tom kraj v oblasti regionální dopravy dobře a novinka to ještě zlepší.

„Věřím, že se nám podaří i spojení mezi Karlovými Vary a Prahou, na kterém neustále pracujeme, a také to, aby do Karlových Varů zajíždělo i Pendolino a nekončilo v Chebu,“ naznačil Martin Hurajčík. Dodal přitom, že o této možnosti zástupci kraje jednají s ministerstvem dopravy, baví se i o navyšování spojů, ale je to složité.