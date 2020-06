Vlakem na výlet do Mariánských Lázní. Třeba za miniaturami jako z pohádky

Město v zeleni. Tak zasvěcení nazývají druhé největší západočeské lázně. Kromě parků a zahrad však Mariánské Lázně nabízejí svým návštěvníkům mnohem víc. Jedinečné klima a samozřejmě řadu léčivých pramenů. Na své si zde přijdou i milovníci kultury a nejrůznějších zajímavostí.

Jednu z nich je možné najít kousek nad městem směrem k Zádubské výšině, v sousedství hotelu Krakonoš. Jedná se o naučně-poznávací park Boheminium, kde je ve formě miniatur možné vidět celé Česko jako na dlani. Návštěvník zde najde významné stavební a technické památky České republiky v jednotném měřítku 1:25. Více podobných námětů na výlet najdete v aplikaci Vlakem na výlet.

Nejpohodlnější je vypravit se do Mariánských Lázní vlakem. Už na tamním nádraží, které před několika lety prošlo nákladnou rekonstrukcí, jež budově vrátila původní secesní vzhled, dýchne na návštěvníky kouzlo starých časů. Zastavují zde všechny vlaky ve směru od Prahy, Chebu nebo Karlových Varů. Nádražní budova zde stojí od roku 1872 a na počátku 20. století byla velkoryse přestavěna. Právě tehdy získala zajímavé secesní rysy. K nádraží zajížděli drožkaři a mezi lety 1902 a 1952 tady končily také tramvaje, jež následně nahradily trolejbusy.

Vlakem do Mariánských Lázní Mariánské Lázně jsou zastávkou Západního expresu - tedy rychlíků spojujících Prahu se západočeskými městy. V Západním expresu jsou zařazeny moderní vozy s klimatizací, zásuvkami a třeba i připojením k Wi-Fi. Pro výletníky je ale možná ještě důležitější, že se v rychlících dají vozit i kola. Cesta z Prahy do Mariánských Lázní je bez přesedání a trvá jen 2 a 22 minut. Na zdejším nádraží zastavuje také IC Pendolino, tedy vlak vyšší kvality, spojující Cheb s Ostravou.

I dnes zde najdeme významný autobusový dopravní uzel, a to včetně stanovišť městské hromadné dopravy. Je tu možné nastoupit do nových trolejbusů, které se v mariánskolázeňských ulicích objevily teprve nedávno, a nechat se dopravit do lázeňského srdce města. Místní ovšem doporučují vystoupit už na zastávce City servis.

Selfie s monarchy

Hned opodál turisty přivítá sousoší monarchů – slavných návštěvníků města: anglického krále Edwarda VII. a rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. Dnes si tady návštěvníci města pořizují tak oblíbená „selfíčka“. Pak se mohou pohodlnou procházkou udržovanými parky po vlastní ose dostat až ke známé kolonádě, jež nese jméno Maxima Gorkého.

Minout by nikdo neměl nedalekou Zpívající fontánu. Ta hraje denně od 7 do 19 hodin vždy každou lichou hodinu, ve 21 a 22 hodin se navíc koná projekce s barevným osvětlením. Na programu jsou díla Chopina, Mozarta, Bacha, Smetany či Dvořáka, oblíbené je ale i Dobytí ráje od řeckého instrumentalisty Vangelise nebo ikonická skladba z filmu Tenkrát na Západě. V programu samozřejmě nechybí ani Hudba pro fontánu, kterou pro Mariánské Lázně složil Petr Hapka, a nově písně Karla Gotta Srdce nehasnou a Být stále mlád.

Z kolonády je to přes Goethovo náměstí jen kousek k restauraci Koliba, odkud je možné nechat se lanovkou vyvézt ke Krakonošovi. Kabinková lanová dráha Koliba–Krakonoš v Mariánských Lázních je nejstarší provozovanou kabinovou lanovou dráhou v Čechách se speciálním pulzním systémem přepravy. Jízda v jedné z pěti čtyřmístných kabinek je hlavně pro děti nezapomenutelným zážitkem.

Lanovka překonává převýšení 106 metrů a její délka je téměř šest set metrů. K parku je ale možné zamířit také autobusem nebo pěšky. Vycházková trasa vede lesem kolem starých hotelů, tenisového areálu, rozhledny Hamelika a obory s daňky. Otevírají se z ní nádherné výhledy na Mariánské Lázně. Trasu je možné běžnou chůzí zvládnout do hodiny, od kolonády je Boheminium vzdálené přibližně 3,2 kilometru.

Nejnavštěvovanější atrakce kraje

Ještě před návštěvou parku je možné si prohlédnout obnovenou tradiční pohádkovou cestu před hotelem Krakonoš. Tvoří ji pískovcové sochy znázorňující motivy známých pohádek. Jedinečný park Boheminium, čtvrtý největší park miniatur v Evropě a zároveň nejnavštěvovanější atrakce Karlovarského kraje, leží hned vedle.

Na jednom místě mohou lidé obdivovat kouzlo hradu Karlštejna, technickou pozoruhodnost Ještědu nebo nejpohádkovější zámek v Česku. Těšit se z krás tuzemských pamětihodností umožňuje více než sedm desítek dokonalých zmenšenin významných památek z celé republiky. A další přibývají. Loni v září se například návštěvníkům představila do nejmenších podrobností vyvedená miniatura zámku Lednice.

„Náklady na výrobu tohoto modelu dosáhly zhruba milionu korun. Základní díl postavili vězni v ateliéru věznice v Horním Slavkově, s níž v tomto směru spolupracujeme. Všechny další úpravy a detaily už zpracovali naši modeláři v Mariánských Lázních,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka s tím, že modeláři parku už mají téměř hotových dalších osm miniatur. „Máme na skladě připravený třeba dřevěný kostelík Božího Těla v Gutech, jehož originál z 16. století shořel, zámek Valtice, vodní hrad Švihov nebo hrad Bouzov,“ upřesnil Slifka.

Další modely inspirovala anketa

Letos začnou tamní modeláři pracovat například na modelu Jurkovičovy rozhledny. O tom, že se v parku objeví právě tato stavba, rozhodla veřejnost. „Prostřednictvím sociálních sítí jsme požádali naše příznivce, aby nám napsali, jaký stavební unikát by v našem parku neměl chybět. Podmínkou bylo, aby byl něčím zajímavý a zároveň nebyl příliš velký a známý,“ uvedl Slifka, jemuž se sešlo na pět desítek návrhů.

Mariánské Lázně - park miniatur Boheminium

Z nich nakonec vzešla právě rozhledna, která je jednou z dominant Rožnova pod Radhoštěm. Na Karlově kopci stojí od roku 2012. V parku by se mohla objevit letos na podzim. „Díky anketě jsme získali také dalších deset až dvanáct námětů na modely, které by u nás lidé chtěli vidět. Určitě se k nim v budoucnu vrátíme. Na léto pak chytáme další novinku, kterou ocení zejména děti. Jakou? To je zatím tajemství. Nechte se překvapit,“ dodal tajemně Slifka.



Kromě půvabných miniatur, jejichž prohlídkou se mohou návštěvníci kochat dlouhé hodiny, nabízí park občerstvení. Poobědvat je možné třeba pod majestátním Karlštejnem. Venkovní posezení s grilem se nachází v nejkrásnější části areálu, hned vedle oblíbeného hradu. V nabídce je sortiment hotových jídel a polévek. Ochutnat je možné i speciální burger „Boheminium“ s domácími cibulovými kroužky a dresinkem. Příjemné posezení nad kávou a zákuskem pak nabízí i terasa vedle dětského hřiště. V horkých dnech přijde k chuti točená zmrzlina.



V návštěvnicky exponovaných dnech se v parku otevírají i stánky se zmrzlinou, kávou nebo trdelníky. U žádného z nich nechybí posezení s výhledem na kouzelné miniatury.