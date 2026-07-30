„Na železniční trati u Karlových Varů došlo ke stržení trolejového vedení, v důsledku čehož zůstal vlak bez napájení a je nepojízdný. Hasiči evakuují cestující z vlaku a následně je předají náhradní dopravě,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Závada se podle něj nachází nedaleko Jenišova mezi Karlovými Vary a Chodovem.
Správa železnic informovala, že v úseku trati z Karlových Varů do Chomutova vznikla mimořádná událost, jejíž odstranění potrvá zhruba do 19:20.
České dráhy upřesnily, že byla poškozena i lokomotiva. Kvůli náhradní autobusové dopravě mohou na linkách vznikat zpoždění 15 až 30 minut, upozorňují České dráhy.