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Kvůli poruše stojí vlaky mezi Vary a Chodovem. Spoje nahradí autobus

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  18:24aktualizováno  18:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kvůli poruše trakčního vedení a poškození lokomotivy je dočasně zastaven provoz na trati 140 mezi Karlovými Vary a Chodovem. Podle webu Českých drah nahradí vlaky v tomto úseku autobusová doprava. Přerušení provozu se odhaduje na dvě hodiny.

„Na železniční trati u Karlových Varů došlo ke stržení trolejového vedení, v důsledku čehož zůstal vlak bez napájení a je nepojízdný. Hasiči evakuují cestující z vlaku a následně je předají náhradní dopravě,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

Závada se podle něj nachází nedaleko Jenišova mezi Karlovými Vary a Chodovem.

Správa železnic informovala, že v úseku trati z Karlových Varů do Chomutova vznikla mimořádná událost, jejíž odstranění potrvá zhruba do 19:20.

České dráhy upřesnily, že byla poškozena i lokomotiva. Kvůli náhradní autobusové dopravě mohou na linkách vznikat zpoždění 15 až 30 minut, upozorňují České dráhy.

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