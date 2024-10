Školák petardou rozmetal koš, kamarádi dali video na sociální sítě

Díky tomu šli strážníci téměř na jistotu. Jak potvrdil velitel kraslické městské policie Miroslav Dörfler, identifikace pachatele byla díky okolnostem skutečně rychlá. „Doma za své dílo však rozhodně nebyl pochválen,“ konstatoval.

Událost se stala v kraslické ulici Kpt. Jaroše 6. října kolem 18. hodiny. Žák místní základní školy sice za svůj čin vzhledem k věku není trestně odpovědný, ale jeho matka se podle velitele k situaci postavila čelem a vzniklou škodu uhradila. „Přinesla mi i potvrzení z technických služeb. Za nový koš zaplatila 1200 korun,“ upřesnil Dörfler.

Rychlá práce strážníků a dopadení provinilce sklidila pozitivní ohlas pod příspěvkem na jejich facebookovém profilu, kde o události informovali. „V poslední době jsem zaregistrovala, že na severu bouchají petardy. Pokud vím, je to už několik let vyhláškou města zakázáno. A mělo by se zjišťovat, kde k těm petardám přišli,“ konstatovala například Pavlína Heriánová.

Další spoluobčané se vyjadřují pro úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky ve městě. „Můj názor je ten, že by motivací byly veřejně prospěšné práce pro město. A samozřejmě úhrada škody z rodinného rozpočtu. Věřím, že už by se hoši ničení městského i jiného majetku nikdy nedopustili,“ je přesvědčená další komentující Alena Boháčová.

Krasličtí strážníci se teď na základě této události rozhodli více zaměřit na prodejce zábavní pyrotechniky, kteří porušují zákon a prodávají dětem i pyrotechniku z II. třídy nebezpečnosti, kterou lze legálně koupit až od 18 let. „Máme je vytipované,“ naznačil velitel.

Zároveň chystají i přednášky ve školách k této problematice. „Naším záměrem je vysvětlit dětem, že házením petard porušují obecně závaznou vyhlášku města a těm patnáctiletým a starším i to, že když takto něco poškodí, může je to stát i peníze,“ uzavřel.