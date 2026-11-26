„Pro kraj je to praktická pomoc s běžnou údržbou budov krajského úřadu. Odsouzení při práci mimo věznici získávají zkušenosti a upevňují si pracovní návyky, které mohou využít po návratu na svobodu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
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Zapojení odsouzených přivítala i ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Květa Hryszová. „Pomůže nám to zajistit některé běžné údržbářské a opravárenské práce, na které v každodenním provozu úřadu není vždy dostatek kapacit. Práce budeme plánovat tak, aby co nejméně zasahovaly do chodu úřadu a byly přínosem pro obě strany,“ doplnila.
Vězni budou pomáhat zdarma. Pro kraj to znamená, že pouze dodá pracovní prostředky a konkrétní zadání činností, organizaci, dohled i dopravu odsouzených zajistí Vězeňská služba České republiky.
Dohoda, kterou podepsali hejtman Petr Kubis a generální ředitel Vězeňské služby České republiky Tomáš Hůlka, vytváří rámec pro dobrovolné zapojení odsouzených do pomocných prací v krajských organizacích.
Hlavní přínosy memoranda jsou efektivnější využití kapacit odsouzených, rychlá pomoc při mimořádných událostech i smysluplné zapojení vězňů do provozních záležitostí krajských příspěvkových organizací. Odsouzení tak mohou pomáhat například při úklidu nebo údržbě zeleně, ale počítá se s nimi také v případě potřeby odstraňování následků mimořádných událostí, například povodní.
Údržba budovy kraje ale není jedinou nabídkou pro odsouzené. Mnozí regulérně pracují a pobírají mzdu. Například vězni z Věznice Ostrov vyrábějí nábytek, montují hračky a pracují ve firmách mimo areál. Z celkem tisíce vězňů, kteří jsou nyní v ostrovské věznici umístěni, jich pracuje asi 370.
Někteří zdejší odsouzení pracovat nemohou kvůli zdravotním problémům nebo třeba bezpečnostním rizikům. Podle prvního zástupce ředitele věznice Davida Slavíka je mezi vězni o práci zájem, který v současnosti převyšuje možnosti uplatnění.
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„Pracují na vnitřních střežených pracovištích, kde zajišťují vnitřní chod věznice, jako je například ústavní údržba, kuchaři, kteří připravují jídlo pro odsouzené i pro zaměstnance. S nimi jsou na každém pracovišti civilní zaměstnanci, kteří práci zajišťují odborně. Dále je tu výroba jako například truhlárna nebo kompletace hraček,“ popsal Slavík možnosti práce uvnitř areálu.
Přímo v truhlářské dílně ve věznici tak vznikají skříně, pracovní stoly a další nábytek pro potřeby vězeňské služby. Osm odsouzených, kteří zde pracují, jsou buď vyučení, nebo lidé se zkušenostmi v oboru. Naproti tomu v dílně, kde pro německého výrobce hraček vězni kompletují plastová auta všech možných typů, nemusí mít zhruba čtyřicet pracovníků odborné předpoklady, protože jsou průběžně zaučováni.
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V rámci zaměstnání se mohou vězni dostat i na nestřežená pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici. Na těchto pracovištích mimo věznici aktuálně pracuje zhruba 170 odsouzených.
Věznice v Ostrově, která je také vazební, zaměstnává tabulkově 426 zaměstnanců. Zatímco u 156 civilních zaměstnanců chybí do plného stavu jen několik málo zaměstnanců, u uniformovaných příslušníků vězeňské služby je nedostatek větší, schází jich zhruba třicet.
Nevýhodou při získávání pracovníků věznice je existence dalších dvou velkých věznic v kraji, ale i konkurence dalších ozbrojených složek, policie a strážníků, ale i blízká vzdálenost do Německa, kam část mužů odchází za prací.