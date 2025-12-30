Trestanec se chtěl prokopat z věznice, improvizovaným nářadím dloubal do zdi

  9:27
V samém počátku zmařili dozorci pokus o útěk z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku. Jeden z odsouzených podle dostupných informací věřil, že se prokope ven skrz zeď. Zhotovil si k tomu improvizované náčiní a začal hloubit otvor do stěny.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jak uvedl server krimi-plzen.cz, oním po svobodě prahnoucím vězněm byl sedmadvacetiletý muž údajně odsouzený za vraždu. Při důkladné prohlídce jeho cely objevili dozorci nejen náčiní zhotovené ze zařízení místnosti, s jehož pomocí se chtěl trestanec prokopat ven, ale také bodnou zbraň.

Než by se ale skrz zeď dostal na svobodu, trvalo by to ještě drahnou dobu. Podle zjištění redakce iDNES.cz totiž zatím zvládl udělat jen asi dva centimetry hluboký důlek.

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Neobvyklý případ potvrdila mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. „Příslušníci Věznice Horní Slavkov v neděli odhalili jednání odsouzeného, které by mohlo vést k přípravě pokusu o útěk,“ řekla pro iDNES.cz.

Záležitost se podle jejího vyjádření v současnosti dále prověřuje. Proto mluvčí nemůže poskytnout další podrobnosti. „V každém případě ale mohu ujistit, že nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, ani provozu věznice,“ dodala Prunerová.

