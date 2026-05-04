Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Autor: ,
  13:30
Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.

Věznice Ostrov | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Informoval o tom na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z ANO.

Zároveň uvedl, že kvůli pátečnímu útěku vězně skončil mimo službu ředitel jiřické věznice na Nymbursku Zdeněk Herman a také jeho zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení.

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Jedenadvacetiletý vězeň si v jiřické věznici odpykával trest za drogové a násilné činy. Utekl ze střeženého areálu v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.

Podle Tejce vězeň využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla. „Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně – Zpívající fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Ve věznici Ostrov vznikla rekonstrukcí dlouho nevyužívaného objektu nová...

Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.

4. května 2026  13:30

Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink v...

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v Karlových Varech. V konkurenci reprezentantů dvaceti států světa, a to včetně exotických zemí, jako jsou...

4. května 2026  10:41

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

3. května 2026  10:15

Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Cyklogenerel má nastavit pravidla pro rozvoj cyklodopravy v Plzni. Cyklisté...

Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou....

3. května 2026  8:07

Nová hala i trávník. Do chebské Lokomotivy půjde během let 400 milionů

Vizualizace nové podoby chebské Lokomotivy. Modernizace areálu bude stát zhruba...

Sportovní areál chebské Lokomotivy čekají změny. Město plánuje jeho kompletní rekonstrukci. Začít chce už letos výměnou umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Následně začne stavba tréninkové haly....

2. května 2026  7:32

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

1. května 2026  7:33

Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Restaurování fresky svatého Matouše s andělem.

Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600...

30. dubna 2026  14:40

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:31

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí...

S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k...

30. dubna 2026  11:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:30

Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Mariánské Lázně – Zpívající fontána

Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si...

29. dubna 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.