Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Informoval o tom na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z ANO.
Zároveň uvedl, že kvůli pátečnímu útěku vězně skončil mimo službu ředitel jiřické věznice na Nymbursku Zdeněk Herman a také jeho zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení.
|
Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně
Jedenadvacetiletý vězeň si v jiřické věznici odpykával trest za drogové a násilné činy. Utekl ze střeženého areálu v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.
Podle Tejce vězeň využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla. „Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr.