Pokus o vraždu za mřížemi, vězeň bodl druhého trestance nožem do hlavy

Násilný čin se stal ve středu ráno, informovala o něm policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Podle ní útočník způsobil sedmačtyřicetiletému spoluvězni vážné zranění, se kterým byl muž letecky transportován do nemocnice.
„Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ uvedla Pešková.
Dodala, že útočník si nyní odpykává trest za majetkovou trestnou činnost.
„V současné době probíhá prověřování celého případu. Motiv činu je předmětem prověřování. Více informací k případu poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ uzavřela mluvčí.