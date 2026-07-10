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Vězni využili přesunu v areálu káznice a pokusili se o útěk

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  17:29
Okamžiku, kdy se vraceli ze zdravotnického zařízení, využili ve čtvrtek odpoledne dva vězni v Kynšperku nad Ohří k pokusu o útěk. Ten ale skončil dřív, než pořádně začal. Překonat oplocení areálu se jim nepodařilo.

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„Dva odsouzení se při cestě ze zdravotnického zařízení v areálu věznice oddělili od skupiny vězňů a běželi směrem k oplocení areálu,“ potvrdila Markéta Prunerová, mluvčí Vězeňské služby ČR.

Jeden z prchajících mužů vyskočil na plot věznice, druhý zůstal pod ním. Ani vězni, který na plot vyskočil, se ale utéct nepodařilo. „V krátké chvíli oba uposlechli výzev dozorců, kteří ani nemuseli použít chvaty a hmaty, případně pouta,“ doplnila Prunerová.

Okolnosti celého incidentu Vězeňská služba dále prošetřuje. Jaký následek bude mít pro oba uprchlíky, nechtěla mluvčí předjímat.

Čtvrteční případ je čtvrtým letošním pokusem o útěk z věznice. O jeden se pokusil například vězeň na Pankráci, který si k tomu v červnu vybral čas při navádění na vycházky.

8. června 2026

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