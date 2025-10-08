Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Veterinární ordinace Na Rolavě, která víkendovou pohotovost držela, ošetřila v sobotu sedm akutních pacientů a vyřídila patnáct telefonických hovorů, v neděli už bylo akutních pacientů dvanáct, telefonních hovorů pak sedmnáct.
Jak uvedly tamní lékařky Kristýna Verheles a Klára Fečková na Facebooku ordinace, všech sedm pacientů, kteří v sobotu dorazili, mělo akutní potíže a potřebovalo neodkladné ošetření. Diagnózy zahrnovaly středně závažné i velmi závažné problémy. Rovněž v neděli byli všichni pacienti ve stavu, kdy potřebovali akutní pomoc.
„Nakonec jsme měly tři pacienty na infuzích, sedm s problémy zažívacího traktu, řešil se zánět dělohy, hnisavý zánět ucha, otrava, zranění tlamy a jedno selhání ledvin,“ vypsaly veterinářky potíže ošetřených pacientů s tím, že jeden případ bohužel neměl dobrý konec. Doplnily, že naprostá většina ošetřených pacientů bude muset pokračovat v léčbě u svého veterinárního lékaře.
„Všechny pacienty jsme zvládly ošetřit s vybavením, které máme k dispozici u nás v ordinaci. Nedostatky vidíme v omezeném prostoru naší čekárny a ordinace, což prodlužuje čekací dobu. S tím se ale nedá nic dělat. Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci všech klientů – nikdo nepřijel s neakutním stavem, všichni se řídili pokyny sestřiček i doktorek. Shodly jsme se, že bychom celkem bez výhrad zvládly prodloužit ordinační dobu,“ shrnuly lékařky dojem z prvního víkendu.
Na facebookovém profilu veterinářek, které se zhostily první pohotovostní služby, se objevila řada pozitivních komentářů. „Jste úžasné, moc děkujeme za pacienty, víme jak je nutná akutní péče v KV kraji a díky i za to , že jste jako první obstály na 100 procent. Snad vašich služeb nikdo nikdy nezneužije a všichni budou hodní a platící,“ napsala jedna z klientek ordinace.
Další víkendovou službu bude držet v Karlových Varech Zuzana Cihlářová.
Detaily bude kraj ještě ladit
„Mám z toho obrovskou radost, že jsme se po deseti letech dokázali na podobné službě domluvit. Aktuálně je zapojených devět veterinářů, věřím, že se budou zapojovat i další. Jsou tam veterináři z Karlovarska a Chebska, zatím nemáme nikoho ze Sokolovska. Projekt budeme ještě vyhodnocovat, přibližně po měsíci se s veterináři opět sejdeme a řekneme si, co a jak,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.
Ocenila, že chovatelé už nemusejí se svými zvířaty v nutných případech mířit mimo kraj. Očekává od veterinárních lékařů zpětnou vazbu, aby sami řekli pozitiva a negativa projektu.
„Pokud budou mít nějaké postřehy a požadavky, budeme se snažit to nastavit jinak. Ale zatím platí, že pohotovostní služba funguje v sobotu, v neděli a o svátcích pokaždé od 14 do 17 hodin, ale domluvených je celkem pět hodin. Ty dvě hodiny navíc jsou na případné operační zákroky,“ doplnila.
Veterinární služba první pomoci začala v kraji fungovat po dlouhých jednáních od října. Rozpis služeb a kontakty na sloužící ordinace najdou zájemci na webu kraje. „Před návštěvou je vhodné se nejprve s veterinárními lékaři telefonicky spojit a domluvit se na dalším postupu,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.