Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Jitka Dolanská
  15:35
Zhoršení stavu po operaci, potíže s trávicím systémem, pokousání, infekce či záněty. Už první služba ukázala, že veterinární pohotovost v Karlovarském kraji má své opodstatnění. První víkendovou směnu odsloužily v Karlových Varech veterinářky Klára Fečková a Kristýna Verheles.

První služby víkendové veterinární pohotovosti se zhostily Kristýna Verheles a Klára Fečková. | foto: Veterinární ordinace Na Rolavě

Veterinární ordinace Na Rolavě, která víkendovou pohotovost držela, ošetřila v sobotu sedm akutních pacientů a vyřídila patnáct telefonických hovorů, v neděli už bylo akutních pacientů dvanáct, telefonních hovorů pak sedmnáct.

Jak uvedly tamní lékařky Kristýna Verheles a Klára Fečková na Facebooku ordinace, všech sedm pacientů, kteří v sobotu dorazili, mělo akutní potíže a potřebovalo neodkladné ošetření. Diagnózy zahrnovaly středně závažné i velmi závažné problémy. Rovněž v neděli byli všichni pacienti ve stavu, kdy potřebovali akutní pomoc.

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

„Nakonec jsme měly tři pacienty na infuzích, sedm s problémy zažívacího traktu, řešil se zánět dělohy, hnisavý zánět ucha, otrava, zranění tlamy a jedno selhání ledvin,“ vypsaly veterinářky potíže ošetřených pacientů s tím, že jeden případ bohužel neměl dobrý konec. Doplnily, že naprostá většina ošetřených pacientů bude muset pokračovat v léčbě u svého veterinárního lékaře.

„Všechny pacienty jsme zvládly ošetřit s vybavením, které máme k dispozici u nás v ordinaci. Nedostatky vidíme v omezeném prostoru naší čekárny a ordinace, což prodlužuje čekací dobu. S tím se ale nedá nic dělat. Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci všech klientů – nikdo nepřijel s neakutním stavem, všichni se řídili pokyny sestřiček i doktorek. Shodly jsme se, že bychom celkem bez výhrad zvládly prodloužit ordinační dobu,“ shrnuly lékařky dojem z prvního víkendu.

V kraji konečně zřídí veterinární pohotovost, ordinovat bude na nezvyklém místě

Na facebookovém profilu veterinářek, které se zhostily první pohotovostní služby, se objevila řada pozitivních komentářů. „Jste úžasné, moc děkujeme za pacienty, víme jak je nutná akutní péče v KV kraji a díky i za to , že jste jako první obstály na 100 procent. Snad vašich služeb nikdo nikdy nezneužije a všichni budou hodní a platící,“ napsala jedna z klientek ordinace.

Další víkendovou službu bude držet v Karlových Varech Zuzana Cihlářová.

Detaily bude kraj ještě ladit

„Mám z toho obrovskou radost, že jsme se po deseti letech dokázali na podobné službě domluvit. Aktuálně je zapojených devět veterinářů, věřím, že se budou zapojovat i další. Jsou tam veterináři z Karlovarska a Chebska, zatím nemáme nikoho ze Sokolovska. Projekt budeme ještě vyhodnocovat, přibližně po měsíci se s veterináři opět sejdeme a řekneme si, co a jak,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Ocenila, že chovatelé už nemusejí se svými zvířaty v nutných případech mířit mimo kraj. Očekává od veterinárních lékařů zpětnou vazbu, aby sami řekli pozitiva a negativa projektu.

Zvířata máme rádi, ale také potřebujeme platit faktury, říká veterinářka

„Pokud budou mít nějaké postřehy a požadavky, budeme se snažit to nastavit jinak. Ale zatím platí, že pohotovostní služba funguje v sobotu, v neděli a o svátcích pokaždé od 14 do 17 hodin, ale domluvených je celkem pět hodin. Ty dvě hodiny navíc jsou na případné operační zákroky,“ doplnila.

Veterinární služba první pomoci začala v kraji fungovat po dlouhých jednáních od října. Rozpis služeb a kontakty na sloužící ordinace najdou zájemci na webu kraje. „Před návštěvou je vhodné se nejprve s veterinárními lékaři telefonicky spojit a domluvit se na dalším postupu,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

