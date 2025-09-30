Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

  9:41
Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Služba budou moct chovatelé využít o víkendech a státních svátcích vždy mezi 14. a 17. hodinou. „Před návštěvou ordinace se doporučuje telefonická komunikace,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Rozpis služeb najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v sekci témata, podsekci lékařská a lékárenská pohotovostní služba. Aktuálně jsou zde termíny a kontakty do konce listopadu.

Odchytová služba unikla stěhování, doplní ji nová veterinární pohotovost

Podle hejtmanky kraje Jany Mračkové Vildumetzové podobná služba v regionu dlouhodobě chyběla. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo najít společnou řeč s veterináři, kteří jdou s námi do pilotního projektu veterinární služby první pomoci,“ podotkla.

První víkendové službu se zhostí veterinářky Klára Fečková a Kristýna Verheles v ordinaci v karlovarské části Rybáře.

Kašlíky a rýmy na pohotovost nepatří, říká veterinářka

První pomoc u zvířete znamená okamžité a dočasné ošetření, které se poskytuje zvířeti při náhlém onemocnění nebo úrazu. „Cílem je zabránit zhoršení stavu, stabilizovat životní funkce a zajistit přežití do doby, než bude možné odevzdat zvíře do péče veterinárního lékaře,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Čmoková.

