U startu rakety bude i gymnazista z Ostrova. Vybrali ho do mezinárodního týmu

Daniel Biskup, finalista celostátního projektu Česká cesta do vesmíru a mise Zero-G, je jedním z pěti českých studentů, kteří budou start sledovat na vlastní oči.
„Zajímá mne hodně oblastí, vesmír a všechno kolem mne fascinuje už odmala. Co si vzpomínám, tak jsem se díval ke hvězdám a přemýšlel o všem, co mohou skrývat. Když byla příležitost, přihlásil jsem se do mise Zero-G, která je součástí národního programu Česká cesta do vesmíru,“ vypráví Daniel Biskup.
„Stav beztíže byl nepopsatelný pocit.
Žaludek trochu protestoval, ale bylo to skvělé.“