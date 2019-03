U nového územního plánu Varů měli lidé připomínky hlavně k obchvatu

Na přijetí nového územního plánu již několik let čekají investoři. První veřejné projednání strategického dokumentu trvalo zhruba tři hodiny. „Neumím přesně odhadnout, kolik připomínek tam padlo, ale myslím si, že jich nebylo více než třicet,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (za ANO).

Podle jejího náměstka pro strategie Tomáš Trtka (ANO) nejzásadnější připomínky padaly k budoucímu městskému obchvatu. „Týkaly se zahrádek, přemostění přes Rolavu ve Staré Roli, resonovalo i jeho vedení, zda má jít o menší či větší okruh, kde bude napojení na silnici šest a tak dále,“ přiblížil.

Jeho kolega Petr Bursík (ODS), který šéfuje městským investicím, připomněl, že územní plán Karlových Varů přebírá trasu obchvatu tak, jak říkají takzvané Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje. Krom toho podle něj z vyjádření ministerstva dopravy a Generálního ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že se do roku 2050 s touto investicí nepočítá. Kraj navíc hledá nové řešení objízdných tras navazujících na připojení Karlových Varů.

„Dá se říci, že v současné době tak, jak je obchvat města zakreslený v návrhu územního plánu, tak tam musí být, protože jinak by to legislativně nebylo možné postoupit dále,“ vysvětlil.

Zároveň uvedl, že město nyní může mít na trasu obchvatu pohled, jaký chce, nicméně musí respektovat nadřízené orgány. Vlastní stanovisko dá až ve chvíli, kdy ho k tomu někdo vyzve. „V současné době ale proces běží a město Karlovy Vary nemá možnost do něj legislativně zasahovat,“ doplnil Petr Bursík.

Obecně lze podle něj říci, že Karlovy Vary se mohou rozvíjet pouze severním směrem. To ale není bez problémů. „Město by se rádo rozvíjelo, ale narážíme na limity,“ řekl náměstek. Těmi jsou chráněné ložiskové oblasti kaolinu, územní systém ekologické stability či kvalitní zemědělské plochy.

Při projednávání územního plánu došlo také na průtah, který rozdělil lázeňské město na dvě části. Někteří tuto stavbu z devadesátých let považují za velmi problémovou s tím, že z urbanistického hlediska do Karlových Varů nepatří.

„Bohužel obchvat tady máme, je potřeba to respektovat. Naopak jsme se teď ale bavili ve vedení o tom, abychom nějakým způsobem našli řešení týkající se hlukového smogu z průtahu,“ uvedl Petr Bursík. Karlovy Vary proto chystají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, pod které dílo spadá. O jaká opatření by se mělo jednat, nechtěli radní spekulovat s tím, že je to předčasné.

Námitky a připomínky k návrhu nového územního plánu mohou lidé podávat do středy. Podle Tomáše Trtka by se jich nakonec mohly sejít až stovky. „Jestli jich bude dvě stě nebo pět set, to nevíme,“ naznačil.

Připomínky pak čeká nezbytné kolečko odůvodňování a zapracování. „Pokud budou zásadní, uskuteční se ještě jedno veřejné projednání,“ zmínil Petr Bursík. Poté bude město čekat na takzvaný čistopis. Kdy přesně budou mít Karlovy Vary nový územní plán, se však radní neodvážili odhadnout.