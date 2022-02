Města chtějí nové osvětlení, jedna lampa ušetří za rok desítky tisíc

„Naše veřejné osvětlení čítá zhruba patnáct stovek svítidel. Přibližně polovinu chceme nahradit úspornými LED svítidly. V některých lokalitách se budou vyměňovat i stožáry,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Aši Václav Stašek.

Podle jeho slov město chce plán financovat pomocí moderní metody EPC. Ta předpokládá, že se veškeré náklady na projekt postupně hradí z úspor nákladů na energii. Ty by měly být významné.

„Předpokládaná roční úspora při výměně světel se třemi sodíkovými výbojkami je až 30 tisíc korun na jedno svítidlo. Máme za sebou první kolo výběrového řízení na dodavatele metody. Přihlásili se čtyři zájemci. Celková hodnota zakázky je přes 10 milionů korun. Město chce zároveň žádat o dotaci na výměnu stožárů a rozvodů. Pokud se žádostí u Fondu životního prostředí uspějeme, splácení této investice se výrazně zkrátí,“ upřesnil Václav Stašek.

Přibližně 16 milionů korun budou za provoz veřejného osvětlení platit v Karlových Varech. To je podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka jeden z důvodů, proč chce magistrát pokračovat v úsporných opatřeních. Ta spočívají především ve výměně osvětlovacích těles. „V Karlových Varech je osm tisíc světelných bodů,“ uvedl náměstek Trtek.

Tisícovka z nich už používá úspornější zdroje světla. „Ty starší vyměňujeme například při haváriích na veřejném osvětlení,“ vysvětlil první náměstek.

Další možností, jak modernizovat celou síť, je využití dotací z ministerstva průmyslu a obchodu. To ale zatím brzdí hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu. „Čekáme na vypsání dotačního titulu, do kterého se chceme přihlásit,“ doplnil Tomáš Trtek s tím, že by se díky státní dotaci mělo letos podařit vyměnit přibližně pětistovku osvětlovacích těles ve městě.

Lampy vymění postupně

„Veřejné osvětlení je jedna z hlavních služeb, které město svým obyvatelům nabízí. My jej chceme rekonstruovat kompletně. Předpokládáme, že náklady se vyšplhají k 90 milionům korun,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Vzhledem k finanční náročnosti chce město celou akci rozdělit na etapy. Pro letošní rok je v rozpočtu 15 milionů korun na první etapu. Začít má v obytné zóně v Úšovicích.

„Postupně se chceme propracovat až do lázeňského centra. Snažíme se v maximální možné míře využít dotačních titulů, ty nám ale bohužel tolik nepřejí. V současnosti je možné získat maximálně dva miliony na jednu etapu. To není suma, kterou jsme si představovali,“ pokrčil rameny starosta.

Jak řekl, hlavním důvodem oprav je stav veřejného osvětlení, které už hlasitě volá po obnově. Nezanedbatelné jsou ale i úspory energií. „To je koneckonců argument, o který opíráme žádost o dotaci. Předpokládáme, že v průměru ušetříme kolem 15 tisíc korun ročně, ale ani dvojnásobek nepovažuji za nějakou nadnesenou sumu. Záleží na mnoha okolnostech, v některých případech je určitě ta částka reálná,“ upřesnil.

Opravovat se v Mariánských Lázních budou nejen nadzemní, ale i podzemní části osvětlení. Město do výkopů nechá rovněž uložit i chráničky, kudy by se v případě potřeby mohly vést další sítě. Mohla by to být možnost, jak moderní technologie bez nutnosti kopání rozvést po městě.

„V současnosti nás údržba osvětlení stojí každoročně tři miliony korun, takže i z tohoto důvodu má ta investice svoji logiku. Tahle položka by alespoň v prvních letech po rekonstrukci měla klesnout přibližně na čtvrtinu,“ doplnil starosta Kalina.