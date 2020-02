Cestující budou po Karlovarském kraji vozit nové vlaky i autobusy

Díky moderním nízkopodlažním autobusům na stlačený zemní plyn, tedy CNG, by měl získat kraj nejen komfortní cestování, ale i ochranu životního prostředí.

Karlovarský kraj nyní žádá z evropského programu celkem 800 milionů korun. Za ně by chtěl pořídit 150 nových autobusů pro meziměstskou dopravu.

„Žádosti jsou čtyři, pro čtyři části kraje. Ve všech žádáme v maximální výši, strop je 200 milionů korun. Věřím, že je máme připravené a zpracované tak kvalitně, že uspějeme,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle údajů hejtmanství je v současnosti v kraji něco přes 200 autobusů regionální dopravy. Nicméně ne všechny jsou v plném provozu. Proto by mělo 150 nových strojů stačit ke kompletní obměně vozového parku.



„Na tomto projektu je velmi zajímavé, že bychom do kraje nejen dostali zcela nové a moderní autobusy, ale také bychom byli daleko šetrnější k životnímu prostředí,“ řekl Martin Hurajčík.

Pokud by byly nové stroje v provozu zhruba deset let, ušetřily by podle něj regionu přibližně 10 tisíc tun pevných částic, které do ovzduší vypustí současné autobusy.

Zda byly žádosti kraje úspěšné, bude jasné zhruba do konce června. Jak se dostanou mezi dopravce samotné, zástupci kraje teprve řeší. Existuje přitom několik variant. Možnostmi jsou například zřízení krajského dopravního podniku, soutěž nebo třeba výpůjčky. „Všechno bude záležet na tom, jestli budou mít dopravci zájem,“ zmínil náměstek.

Doplnil také, že se kraj v tuto chvíli soustředí na spolupráci s těmi stávajícími. Jeho zástupci o nových autobusech jednali například s Dopravním podnikem Karlovy Vary.

„My samozřejmě máme zájem podpořit Karlovarský kraj v jeho aktivitách. Jen jsme v takovém postavení, že máme v přímém zadání provoz městské hromadné dopravy v Karlových Varech. To znamená, že bychom se museli s krajem dohodnout na přímém zadání,“ popsal ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Nové vlaky už se vyrábějí

Na rozhodnutí, jakým způsobem autobusy mezi dopravce rozdělit, je ale ještě čas. Do provozu by se měly nové stroje dostat přibližně za rok či rok a půl. Dotace, o které momentálně kraj usiluje, jsou určené pro takzvaně strukturálně postižené regiony. Tedy ty, které poznamenala těžba uhlí. Peníze měly původně směřovat na vysokorychlostní internet.

Evropské dotace mají zpříjemnit také železniční dopravu, a to mezi Karlovými Vary, Chebem a Plzní. Od jara 2021 by měly tuto trať křižovat čtyři moderní vlakové soupravy nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek typu RegioPanter se 140 místy k sezení. Provozovat je budou České dráhy.

„Soupravy jsou momentálně ve výrobě v Plzni. Jde o projekt ve spolupráci s Plzeňským krajem a Českými dráhami. Měli bychom být prvním regionem, kde budou tyto moderní jednotky nasazené,“ uvedl Martin Hurajčík.

Nové vlaky nahradí současné dieselové soupravy, budou lépe navazovat na jiné spoje a přesun zrychlí. Zatímco cesta běžným vlakem trvá v současné době z Plzně do Chebu hodinu a 47 minut, nové jednotky to zvládnou za hodinu a 28 minut. Rychlík přitom jede stejnou trasu hodinu a 22 minut, což je srovnatelné.

Spěšné vlaky by měly proložit dvouhodinový interval rychlíků. Změna mezi Karlovými Vary a Plzní letos čeká také ty, kteří se mezi krajskými městy pohybují autobusem. Tuto spojnici dlouhá léta provozovala společnost ČSAD autobusy Plzeň. Tu ale vystřídá na základě smlouvy se sousedním krajem Arriva Střední Čechy. „Tuto linku budeme zajišťovat od června,“ informoval Martin Farář, mluvčí skupiny Arriva ČR. I v tomto případě by se měli lidé dočkat moderních autobusů.