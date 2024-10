Za bídný stav Alžbětiných lázní si vyslechlo vedení Varů na debatě kritiku

Debata při jednání karlovarského zastupitelstva neměla vést k rozhodnutí, zástupci Karlových Varů jen podrobněji představili dvě základní a už známé varianty budoucnosti Alžbětiných lázní – nechat je v majetku města a dál je dotovat, nebo je prodat. Jednání skončilo tím, že zastupitelstvo vzalo diskusi na vědomí.

O Alžbětiny lázně mají zájem karlovarský hotel Pupp a také hotelový řetězec Hilton. Město nyní lázně dotuje 20 miliony korun ročně na provoz, akciová společnost Alžbětiny lázně je už v kumulativní ztrátě 147 milionů korun. Ztráta už tak dosahuje hodnoty základního jmění. Vlastníkem 100 procent akcií Alžbětiných lázní je město.

„My si Alžbětiny lázně buď necháme, jsme schopni najít i pět milionů korun úspor ... A můžeme si vzít i úvěr a třeba oddálit opravu Chebského mostu a jezdit přes jiný most. Nebo Alžbětiny lázně prodat. Třetí cesta, pronájem, je nereálná,“ řekla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na úvod debaty.

Stanislava Maulenová, odborná garantka péče z Alžbětiných lázní konstatovala, že město za poslední roky investovalo jen do výměny oken. „Kdyby tak město podporovalo nás jako jiné organizace,“ posteskla si.

Náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO) uvedl, že pokud by město investovalo celou roční částku, kterou dává na investice, tedy kolem 320 milionů korun, muselo by takto do Alžbětiných lázní investovat čtyři roky, aby se je podařilo opravit. Jak ale dodal, samotný provoz by i nadále byl zřejmě ztrátový.

Hotelový řetězec Hilton by chtěl k Alžbětiným lázním přistavět moderní hotel a zároveň zachovat lázeňské služby. Konkurenční nabídka karlovarského Grandhotelu Pupp zahrnuje rovněž modernizaci, ale šlo by čistě jen o zachování lázní jako centra služeb, které by kromě hostů Puppu mohly využívat zejména menší karlovarské hotely i veřejnost. Oba subjekty počítají s odkoupením budovy.

Lidé na dnešní debatě preferovali spíš to, aby si město lázně nechalo a investovalo do nich, byť po etapách. Jak ale oponoval Martin Volný, projektant, který se zaměřuje na památky, Alžbětiny lázně se budou muset opravit najednou jako celek, po etapách to nepůjde.

Za ponechání lázní v majetku města se staví i petice, jejíž iniciátoři by v této otázce chtěli vyvolat referendum.

Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) uvedl, že je třeba posoudit to, jestli opravdu většina obyvatel Karlových Varů preferuje dotování Alžbětiných lázní na úkor jiných služeb, jež město ze svých zdrojů zajišťuje.

Podle dřívějšího vyjádření primátorky Pfeffer Ferklové by zastupitelé mohli o budoucností Alžbětiných lázní rozhodnout do konce letošního roku.