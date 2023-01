Nezbytné venkovské krámky. Po kraji žádají dotaci přes tři miliony

Podpořit provozovatele malých venkovských prodejen je cílem dotačního programu Obchůdek 2021+. Na jeho zavedení se v roce 2021 usnesla vláda a vyhlásilo jej ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na Krajský úřad Karlovarského kraje dorazilo do konce vypsaného termínu 23. ledna celkem 27 žádostí s požadovanou celkovou alokací 3 254 643 korun. Žadatelé směli za loňský rok nárokovat minimálně 50 000 korun a maximálně 130 000 korun. Pro každý kraj jsou k dispozici celkem čtyři miliony korun.

„Žadatelem mohla být obec nebo podnikatel, který provozuje maloobchodní prodejnu v obci do tisíce obyvatel nebo v obci do tří tisíc obyvatel, jejíž části splňují podmínku, že v nich žije nanejvýš tisíc obyvatel. Zároveň bylo možné, aby obec podala žádost za každou takovou místní část zvlášť,“ informoval krajský radní Vít Hromádko.

Poznamenal, že na tomto území může být maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Obec bez prodejny nemůže fungovat

Malé obce krámky potřebují, jinak často nemají lidé bez aut kde dostupně nakoupit. Hromádko připomněl, že dotace na podporu prodejen v malých obcích se každoročně udělují i z krajského rozpočtu a jsou určeny hlavně na investice.

„Nám takové dotační programy rozhodně pomáhají. Jsme za ně vděční a dotační nabídky využíváme,“ uvedla starostka Nového Kostela na Chebsku Anna Kastlová.

„Pro nás je prodejna nezbytná. Rozhodně se budeme snažit ji zachovat. Především pro lidi důchodového věku nebo pro rodiny bez vlastního automobilu je skvělé, že mají v místě dostupné základní potraviny. Že nikam nemusí jezdit, protože při dnešních cenách není doprava právě zanedbatelná položka,“ doplnila starostka.

Sama je ráda, že si může v místě bydliště dojít pro čerstvé pečivo, salámy či sýry a nemusí kvůli tomu vyjíždět do města. „Otevřeno je od pondělí do soboty, přičemž v sobotu je zkrácená pracovní doba do jedenácti hodin,“ dodala starostka Kastlová.

Z dotací lze uhradit řadu nákladů

Uznatelnými výdaji v programu Obchůdek 2021+ jsou náklady související s provozem prodejen za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince loňského roku.

Oproti první výzvě vypsané pro rok 2021 došlo k řadě změn, které usnadnily nejenom administraci žádostí o dotaci, ale rovněž prokazování vlastních nákladů.

Týká se to například výdajů za energie, které lze prokazovat paušální částkou až čtyři tisíce korun měsíčně formou čestného prohlášení. Stejný postup se dal zvolit i v případě plateb za telekomunikační služby, provoz terminálu na bezhotovostní platby či nákladů za služby související s provozem a údržbou prodejny.

Uznatelné jsou také náklady na zaměstnance, a to doložením mzdových listů. Novinkou je možnost pořízení neinvestičního majetku do 80 tisíc korun.