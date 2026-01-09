Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Jitka Dolanská
  10:10
Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš udělilo čestná občanství americkým hrdinům, kteří při osvobozování města položili své životy. V jeho režii následně listiny poputují přes oceán k rodinám padlých vojáků.
Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Památník osvobození americkou armádou na svém současném místě na Masarykově...
Památník Armády Spojených států amerických v Aši.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
5 fotografií

„Původně jsem měl tyto doklady, které v českém a anglickém jazyce informují o udělení čestných občanství in memoriam devíti vojákům US Army, odvézt do Prahy na velvyslanectví já. Nicméně americká strana se nechala slyšet, že si pro ně přijedou sami. Velvyslanec přislíbil, že listiny v rámci důstojného ceremoniálu osobně převezme a následně zajistí, aby se dostaly k rodinám padlých vojáků,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř s tím, že aktuálně se ladí přesný termín.

Město už podle jeho slov začalo s přípravami. Kromě organizace ceremoniálu a programu významné návštěvy však stojí před radnicí další výzva – stěhování pomníku padlým Američanům na důstojnější místo. Obří, dva a půl metru vysoký kus žulového kamene má být z Masarykova náměstí převezen k radnici na Goethovo náměstí.

Pomník americkým vojákům se přestěhuje, ustoupí obytnému domu

Tady má stát na skleněném podstavci. Projekt předpokládá i rozsáhlejší stavební úpravy okolí: vznikne zde plocha pro návštěvníky, místo pro řečníka, přístupový chodník se schodištěm a vhodná zeleň. Práce se ale stále nedaří zahájit, do tendru se opakovaně nikdo nehlásí.

„Plán ztroskotal na tom skleněném komponentu. Firmy se toho zřejmě obávají. Proto zvažujeme, že sklo vynecháme a kolem přemístěného památníku necháme upravit okolí. Myslím, že i tak to bude pěkné a důstojné,“ navrhl starosta.

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října 2025)
Památník osvobození americkou armádou na svém současném místě na Masarykově náměstí. Kamenný obelisk připomíná památku osmi obětí 2. světové války při osvobození města americkou armádou. (18. června 2024)
Památník Armády Spojených států amerických v Aši.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
5 fotografií

Památník je dílem mariánskolázeňského sochaře Vítězslava Eibla. Na hrubě opracovaném povrchu autor navrhl připevnit pamětní desku, na níž zleva doprava vlaje v plochém reliéfu americká státní vlajka. Nápis na pravé straně pak připomíná, že 20. dubna 1945 osvobodila americká armáda město Aš.

Vedle je umístěna další deska se jmény osmi padlých amerických vojáků. A tady je další „zakopaný pes“. Historici v nápisu totiž objevili chyby. „Ukázalo se, že někteří vojáci zde utrpěli zranění, ale nepadli. Další položili při osvobozování Ašska životy, ale na tabulce jejich jména nejsou. Není to chyba města. Památník vznikal velmi rychle na počátku 90. let minulého století a teprve dodatečné bádání historiků upozornilo na nesrovnalosti. Proto celý nápis zrevidujeme a opravíme, aby vše bylo v době slavnostního ceremoniálu v pořádku,“ dodal starosta.

Ašský památník americké armádě překáží bytovým domům, k přesunu se nikdo nemá

Čestnými občany města se stala osádka tanku zničeného 20. dubna 1945 pancéřovou pěstí u plynárny v Aši. Ve vozidle zahynuli Truman A. Perfect, Robert G. Hanchey a Arthur G. Rentell. Američané Kenneth R. Hill a James C. Midyett zemřeli 15. května 1945 poté, co s vojenským vozidlem typu Jeep najeli v Novém Žďáru na minu. Lewis W. Conklin padl 25. dubna 1945 u Studánky, Edward H. Mallet položil život 24. dubna 1945 v Podílné, Donald H. Wright padl 25. dubna 1945 v Polné a George J. McFalda byl zabit 25. dubna 1945 v Hazlově.

Radnice o záměru vytvořit nové pietní místo už informovala Ministerstvo obrany České republiky, které péči o válečné hroby koordinuje. Přemístění památníku ministerstvo schválilo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Tršnici na Chebsku, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš...

9. ledna 2026  10:10

Mrzne, až praští. Na mnoha vodních plochách však pro bruslaře není bezpečno

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Místy až dvanácticentimetrová vrstva ledu. Tak to vypadá například na přehradě Skalka. I když tak silný led člověka bez problémů unese, vodohospodáři před bruslením na vodních plochách varují. Mohou...

8. ledna 2026  15:26

V Krušných horách už se lyžuje všude, ožil poslední areál. Na běžky radši opatrně

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.

V Karlovarském kraji jsou v provozu všechna krušnohorská lyžařská střediska, některá zatím v omezenějším režimu. Díky mrazům areály pokračují v zasněžování. Zlepšily se i podmínky pro běžkaře,...

8. ledna 2026  12:30

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:24,  aktualizováno  10:46

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Zdražování vody a tepla se lidé v regionu nevyhnou, nebude ale drastické

ilustrační snímek

Kolem pěti korun se od začátku letošního roku zvedá cena za kubík odebrané vody. Zdražuje i největší dodavatel tepla v regionu, Sokolovská uhelná a SUAS Group. Výjimkou jsou odběratelé, kterým teplo...

7. ledna 2026  15:20

Požár elektrorozvodny způsobil pětimilionovou škodu, hasiče potrápil mráz

Požár elektrorozvodny způsobil podle vyjádření majitele firmy pětimilionovou...

K požáru elektrorozvodny u Krásna na Sokolovsku vyjeli v noci na středu hasiči. Požár rozvodnu zcela zničil. Hasiči ale uchránili před ohněm sousední budovu, v níž jsou i kanceláře. Podle odhadu...

7. ledna 2026  13:38

Tisíc pacientů za pár dní. Online pohotovost prošla zatěžkávací zkouškou

ilustrační snímek

První velkou zkouškou byly pro nový projekt Karlovarské online pohotovosti vánoční svátky a přelom roku. A to v pravém slova smyslu. Služba v tomto období zajistila péči pro více než tisíc pacientů....

7. ledna 2026  9:33

Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Společnost Marservis podle vedení města Chodov neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním kvůli vlastnictví infrastruktury nutné k vytápění. Řekl to v úterý starosta Patrik Pizinger, podle něhož to...

6. ledna 2026  17:30

Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony

Pražský most se klene nad průtahem Karlovými Vary. Jeho opravu plánuje...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce letos začít s opravou Pražského mostu v Karlových Varech. Most, který leží na silnici na Prahu, propojuje tah I/6 s průtahem lázeňským městem. Konstrukce se...

6. ledna 2026  11:19

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zemřel lékař Jindřich Korbelář, na záchrance sloužil ještě v osmdesáti

Jindřich Korbelář získal v anketě Záchranář roku zvláštní ocenění karlovarské...

Několik dní před Vánocemi zemřel ve věku 87 let lékař Jindřich Korbelář. Stál u zrodu anesteziologicko-resuscitačního oddělení v plzeňské vojenské nemocnici a 12 let byl jeho primářem. V důchodovém...

6. ledna 2026  9:38

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  21:58,  aktualizováno  6. 1. 8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.