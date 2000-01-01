náhledy
Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové přehlídky. Vše je důležité důkladně prověřit, aby slavnostní zahájení klaplo na jedničku. Podívejte se s námi do tohoto architektonicky i technicky mimořádně zajímavého prostoru prostřednictvím snímků fotografa iDNES.cz.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Kinosál osvětluje 180 stmívatelných, nahodile rozmístěných žárovek. Také nadživotní Křišťálový glóbus, hlavní cena festivalu, už je na svém místě.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Hosté a návštěvníci festivalu pohodlně usednou do 1148 velkorysých sedadel s područkami. V přízemí jich najdeme 800, na balkóně pak zbytek.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Část obložení Velkého sálu tvoří zelená břidlice. Pochází z Česka. Celkem jde o více než tři tisíce kusů o rozměru 40x15 centimetrů. Každý je uchycený samostatně. Podle vedoucího údržby hotelu Thermal Stanislava Vykouřila dodává tato jedinečná dekorace sálu zajímavý vzhled, ale zejména výrazně vylepšuje akustiku.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Jednotlivé části břidlicového obložení jsou uspořádané v promyšlených strukturách a vytvářejí zajímavou hru světla a stínů. Obklady připomínající píšťaly varhan autoři návrhu využili i pro zakrytí reproduktorů, osvětlovací techniky a dalších nezbytností tak, aby nic nerušilo celkový vzhled. Pokud je třeba techniku použít, rámy, které obklady drží, se otevřou do stran.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Na balkon vede návštěvníky vzdušné široké schodiště. Zeď vpravo zdobí jemně perforované obkladové panely v temně zelené barvě, které mají za úkol opět vylepšit akustiku rozlehlého sálu. Kontrast červené a velmi tmavé zelené je v sále znatelný téměř na každém kroku.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Z balkonu je dobře vidět na plátno. S jevištěm to je už horší. Podle Stanislava Vykouřila z technického oddělení hotelu Thermal je to proto, že sál byl už od začátku zamýšlen jako kino a nikoli pro potřeby divadla. Pokud je ale třeba, je možné jeviště vyzdvihnout. Sedadla jsou podobně velkorysá a pohodlná jako v přízemí. Mají však o něco nižší zádové opěrky.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Les rudých sedaček narušuje mezera. Vznikla už v minulosti, kdy byla z hlediště odstraněná jedenáctá řada sedadel. Došlo tím sice ke snížení kapacity sálu z původních 1200 na 1148, ovšem největší hvězdy festivalu, sedící v hledišti, tak mohou ze svých míst pohodlně vystoupit a dojít na pódium.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Jeviště je dlouhé 22 metrů a hluboké přibližně 8 metrů. Má nosnost 12 tun a skládá se ze tří segmentů. Zadní část je možné zdvihnout přibližně o půl metru, zbývající dvě asi o třicet centimetrů. Lanové tahy jsou připraveny k zavěšení techniky, kulis, či dekorací. Stejně jako v divadle je možné za jevištěm najít hlavní a výtvarnou oponu. V Thermalu ale nechybí ani opony promítací, maskovací či formátovací.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Panel k ovládání jevištní techniky je ještě původní, nicméně slouží stále velmi dobře. Spouští jednotlivé opony a lanové tahy, otevírá obložení světel či reproduktorů a podobně.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Pod jevištěm je možné vidět mohutné hydraulické závitové tyče, které otáčením zvedají pódium do výšky. Celkem jich tu je dvanáct. Z bezpečnostních důvodů je každá tyč chráněna masivním kovovým pletivem.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
K transportu techniky či kulis slouží výtah. Vejde se do něj pohodlně celé klavírní křídlo.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Horní část hlediště Velkého sálu je osazená na železné nosné konstrukci. Při pohledu zvenku to vypadá, že tato část stavby visí ve vzduchu. „Podle záměru architektů měl mít pozorovatel dojem, že celá tato část hotelu levituje ve vzduchu. Cílem bylo hmotu stavby odlehčit,“ vysvětlil technický ředitel hotelu Thermal Jan Šnajdr. Stejný technický detail je použit i u Malého sálu Thermalu.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Bazének před hlavním vstupem byl původně protažen až pod venkovní prostor pod hledištěm. Vodní hladina se zrcadlila v lamelách na spodní části stavby a umocňovala tak dojem, že se celý kolos jakoby vznáší ve vzduchu.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Vestibul zdobí umělecké dílo Reného Roubíčka, hojně fotografovaný skleněný lustr. Celý prostor vestibulu se stejně jako hotel postupně vrací k původnímu návrhu architektky. „To znamená, že se likvidují dodatečně přidávané příčky, odkrývají se průhledy, repasují obklady a podobně. V kongresové hale se nám to už podařilo. Po skončení letošního festivalu se tomu chceme přiblížit i ve vstupním prostoru Velkého sálu,“ řekl technický ředitel Jan Šnajdr.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Celý Velký sál lehce oválného půdorysu obepínají desítky metrů chodeb technického zázemí. Stanislav Vykouřil po nich denně nachodí v průměru 12 kilometrů.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Chodby v zákulisí vedou do technických a promítacích místností. V jedné z nich je historická promítačka. Ta se dnes už běžně nepoužívá, podle Stanislava Vykouřila je ale plně funkční. „Starý film se na ní dá bez problémů promítnout,“ potvrdil. Nechybí tu ani letité zařízení se dvěma kotouči, které po promítnutí filmový pás přetočilo zpět na začátek.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
K neobyčejným pokladům Thermalu patří i panel na jedné z historických promítaček, který nese vlastnoruční podpisy režisérů či významných herců. Každý, kdo v průběh let do promítací kabiny vešel, tu mohl zanechat kus své osobnosti. Zvěčnil se tu například Václav Vorlíček, Eva Zaoralová, Ivan Trojan, Jan Hřebejk, Rudolf Hrušínský, Helena Třeštíková a mnozí další.
Autor: Martin Stolař, MAFRA