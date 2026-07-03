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OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Jitka Dolanská
  6:00
Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu... Kinosál osvětluje 180 stmívatelných, nahodile rozmístěných žárovek. Také... Hosté a návštěvníci festivalu pohodlně usednou do 1148 velkorysých sedadel s... Část obložení Velkého sálu tvoří zelená břidlice. Pochází z Česka. Celkem jde o... Jednotlivé části břidlicového obložení jsou uspořádané v promyšlených... Na balkon vede návštěvníky vzdušné široké schodiště. Zeď vpravo zdobí jemně... Z balkonu je dobře vidět na plátno. S jevištěm to je už horší. Podle Stanislava... Les rudých sedaček narušuje mezera. Vznikla už v minulosti, kdy byla z hlediště... Jeviště je dlouhé 22 metrů a hluboké přibližně 8 metrů. Má nosnost 12 tun a... Panel k ovládání jevištní techniky je ještě původní, nicméně slouží stále velmi... Pod jevištěm je možné vidět mohutné hydraulické závitové tyče, které otáčením... K transportu techniky či kulis slouží výtah. Vejde se do něj pohodlně celé...
Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové přehlídky. Vše je důležité důkladně prověřit, aby slavnostní zahájení klaplo na jedničku. Podívejte se s námi do tohoto architektonicky i technicky mimořádně zajímavého prostoru prostřednictvím snímků fotografa iDNES.cz.

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