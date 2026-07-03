OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

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Bývalého šéfa mordparty našli nedaleko bydliště mrtvého, spáchal sebevraždu
Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Redakci to potvrdil důvěryhodný zdroj, podle něhož Flašku dnes ráno našli policisté mrtvého nedaleko...
Woodcrafteři postavili v Krušných horách jedinečnou chatu, jakou nikdo nemá
Liga lesní moudrosti postavila unikátní udržitelnou základnu v Krušných horách i díky štědrému odkazu muže, který prožil celý život v kanadských lesích.
Abertamy mluví o zázraku. Po 30 letech se kostelu vrátily ukradené sochy
Zázrak. Tak označují lidé v Abertamech na Karlovarsku skutečnost, že se do tamního kostela Čtrnácti svatých pomocníků po více než třech desetiletích podařilo vrátit všechny čtyři ukradené sošky...
Depp, Crowe, Dakota i Reno. Podívejte se, kdo zavítal do Varů před Hoffmanem
Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy....
Auto vjelo do protisměru a smetlo motorkářku, ta zřejmě přišla o nohu
Vrtulník letecké záchranky zasahoval v neděli dopoledne u vážné dopravní nehody na silnici I/20 nedaleko Třebouně nedaleko Toužimi na Karlovarsku. Osobní vozidlo zde v protisměru smetlo motorkářku,...
Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila
Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....
Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů
Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...
Na karlovarský filmový festival autobusem. V kraji to půjde dokonce i zadarmo
Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mohou letos opět na největší filmový svátek vyrazit autobusy. A mnohdy zdarma. Například z Chebu jezdí festivalový spoj ode dneška do soboty...
Prostranství před hotelem Thermal prokoukne, dohlédne na to i ministryně
Státní hotel Thermal v Karlových Varech intenzivně připravuje modernizaci prostranství před hotelem včetně náplavky, fontán a ploch přilehlých k parkovišti. Současný stav takzvaného plata, které by...
Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?
Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...
Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně
Chystáte se na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Využijte přímý autobus. Pražská integrovaná doprava nabízí svezení, které trvá necelé dvě a půl hodiny. Jedna cesta stojí kolem stovky.
OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se
Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...
Začátek a konec filmového festivalu zalije slunce, mezitím bude proměnlivé počasí
Slunce a teplo, ale i déšť a chlad se podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka vystřídají v Karlových Varech během jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při pátečním zahájení a...
Na karlovarský filmový festival zamíří Klempíř i prezident, Macinka nedorazí
Ministr kultury Ota Klempíř pojede příští týden na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Pořadatelé nepočítají s žádným vystoupením ministra na pódiu, jako tomu bylo minulý týden na...
Širší červený koberec, stejná cena vstupenek. Filmový festival zahájí dronová show
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1 300 dronů. Červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Diváky potěší fakt, že se...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka
S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...
Od kávovaru vzplála hotelová kuchyně, hasiči evakuovali přes sto hostů
Škodu předběžně vyčíslenou na 15 milionů korun způsobil v noci na středu požár kuchyně v jednom z mariánskolázeňských hotelů. Ačkoliv oheň nezasáhl ubytovací část hotelu, jeho pokoje preventivně...