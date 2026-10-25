K ohlášenému ohni vyjely profesionální a dobrovolné jednotky z okolí pozdě večer.
„Po lokalizaci požáru jsme v domě bohužel našli osobu bez známek života. Nebudeme zveřejňovat bližší informace o její totožnosti,“ uvedl v neděli dopoledne bez bližších informací policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Zásah potvrdili také záchranáři. „Mohu potvrdit, že jsme včera v nočních hodinách zasahovali u požáru rodinného domu, odkud bylo hlášeno několik zraněných osob. Na místě se nacházely celkem čtyři osoby. Tři z nich jsme po ošetření transportovali do chebské nemocnice pro podezření na intoxikaci zplodinami hoření. Jedna z ošetřených osob navíc utrpěla popáleniny menšího rozsahu. U čtvrté osoby bohužel lékař na místě konstatoval úmrtí,“ řekla mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová. Ani ona nesdělila další podrobnosti o zemřelém.
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Oheň zasáhl část přízemního rodinného domu s rodinného. Hasiči uvedli, že po zdolání požáru objekt odvětrávali a pak termokamerou hledali možná skrytá ohniska. Jednotky byly na místě přes dvě hodiny, pak se první z nich vracely na základny.
Proč a co začalo hořet zjišťují vyšetřovatelé. „Příčina vzniku požáru a výše škody jsou předmětem dalšího šetření. S hasiči úzce spolupracujeme,“ řekl policista Kopřiva.
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