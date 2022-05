Usaina Bolta do Chebu jednou dostanu, slibuje šéf atletické Velké ceny

„Usain Bolt v Chebu jednou bude. A říkám to úplně otevřeně, protože co si já jednou vezmu do palice, to taky udělám. Sice už nebude závodit, ale tady se možná proběhne, nebo vystřelí ze startovací pistole. Zlatý atlet prostě patří na zlatou dráhu. To je takový můj sen, třešnička na dortu. On už přestal hrát i ten fotbal, je na Jamajce, ale zrovna dneska jsem mluvil s jedním manažerem, takže to mám obšlápnuté a chci to dokázat. Pak už bych jako atletický funkcionář mohl skončit,“ předestřel svůj sen Jacek Přibáň, který v současnosti chystá už 42. ročník oblíbených závodů, na nichž se v minulosti blýskl vedle české atletické špičky například i mistr světa z Paříže Kim Collins.

Letošní ročník Velké ceny se odehraje v netradičním termínu 18. května. Poprvé tu atleti poměří své síly také ve skoku dalekém. Změnu termínu si vynutilo Mistrovství České republiky družstev, které se v Chebu uskuteční 4. září.

„To bude skutečně pecka, přijede absolutní špička. V Chebu se představí šest nejlepších mančaftů. Teď se na stadionu postaví stojany na tyčku, je tam výška, klec na disk a kladivo, tři doskočiště na dálku, trojskok, vodní příkop a já jsem nadšený, že máme nejlepší překážky v republice,“ popsal Přibáň.

Připomněl, že v Chebu se rovněž uskuteční 10. května ještě Malá cena města Chebu pro děti z celého kraje a 4. června je zlatá dráha rezervovaná pro další atletickou soutěž, takzvaný Gigant, při níž změří síly dorostenci a junioři Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje.

Květnovou Velkou cenu města Chebu by podle Přibáně mohla ozdobit například Zuzana Hejnová i Pavel Maslák. „Poprvé máme v Chebu dálku, skákat by měl český rekordman Radek Juška, rád bych, aby se tu představila vícebojařka Dorota Skřivanová, ale určitě se mi podaří získat i další atlety,“ dodal Přibáň.