Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Autor:
  12:44
Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách konečně vyprostili, šofér v klidu usedl za volant a odjížděl pryč. Vůbec mu nevadilo, že je pořád ještě opilý.
Fotogalerie3

Opilý řidič na několik hodin zablokoval s kamionem silnici na Karlovarsku. Když mu soupravu po sedmi hodinách vyprostili, chtěl s ní odjet. Nadýchal téměř dvě promile. (20. dubna 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

Policisté dostali oznámení o kamionu plně naloženém kulatinou, jak stojí přes oba jízdní pruhy silnice z Radošova na Velichov, v pondělí krátce před jedenáctou hodinou.

„K žádné dopravní nehodě nedošlo, zřejmě kamion při otáčení uvízl,“ vysvětlil neobvyklou pozici kamionu policejní mluvčí Jan Bílek.

Když policisté přijeli na místo, šedesátiletého šoféra našli už mimo kamion. Dali mu dýchnout a na displeji se ukázala hodnota 1,83 promile. „Řidič policistům uvedl, že alkohol pil až poté, co vystoupil z vozidla,“ pokračuje mluvčí.

Než specializovaná firma náklad dřeva přeložila a následně zapadlý nákladní vůz vyprostila, uběhlo téměř sedm hodin. Po celou dobu byla silnice mezi Radošovem a Velichovem uzavřena.

Když se konečně podařilo dostat kamion do správné pozice, usedl za volant před policisty sám šofér pod vlivem a rozjel se směrem do Velichova, což muže zákona pořádně překvapilo.

„Vzhledem k tomu, že měl v dopoledních hodinách pozitivní dechovou zkoušku, rozhodli se ho předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile,“ upozornil na ještě vyšší hodnotu Jan Bílek.

Nezodpovědnému šoférovi okamžitě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uzavřel mluvčí s tím, že v případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.