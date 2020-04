Dotace by mohla vědeckotechnický park zaplatit více než z poloviny

„Musíme teď dopracovat dokumentaci k vědeckotechnickému parku, na což musíme uvolnit peníze. Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru by to ale mohl být problém,“ naznačil krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Ten se rozhodl přesvědčit kolegy z krajské rady, které žádá o podporu. „Byla by ohromná škoda, kdybychom o šanci na stavbu vědeckotechnického parku přišli. Podporuje jej krajská hospodářská komora, Společnost vědeckotechnických parků ČR i ministerstvo průmyslu. Je to jedna z aktivit, která by mohla region posunout a vytvořit podmínky, abychom do něj natáhli lidi,“ doplnil radní.



V současné době připadá pro vědeckotechnický park v úvahu několik velkých témat. Jedním z nich je společnost Vodafone, která bude v Karlových Varech a okolí rozjíždět sítě označované jako 5G. Podle Josefa Janů by byl region díky své velikosti zajímavým testovacím místem pro pokrytí celého kraje.

Dalším momentem je i příchod společnosti BMW na Sokolovsko, která chce na Podkrušnohorské výsypce stavět své testovací centrum. V úvahu ale přicházejí i další věci.

„Ještě před pandemií koronaviru jsme se bavili o virtuálních učebnách a podobných projektech, které by tu mohly vzniknout. V současné situaci se ukázalo, že je to opravdu cesta, které by se dalo využít, ať už v případě konferencí, učení nebo čehokoli, při čem lidé nemusejí tolik cestovat,“ zmínil Josef Janů.

Domnívá se přitom, že témata pro vědeckotechnický park jsou pro region skutečně zajímavá a jde o to, přesvědčit lidi, že se po koronaviru vrátí život zase zpátky. „Jen si musíme uvědomit, že tu jsou věci, na které se musíme připravit a reagovat,“ řekl.

Vědeckotechnický park podle něj pomůže regionu nejen s takzvanou diverzifikací, ale také třeba s určitou soběstačností i v oblasti zpracovatelského průmyslu, ať už by se to týkalo například kaolinu, dřeva či nerostného bohatství. „Jsme snad jedním z posledních krajů, který vědeckotechnický park nemá. Pokud chceme být plnohodnotným regionem, tak bychom jej mít měli,“ řekl.

Vyšší platy i více vzdělaných lidí

Ředitel krajské hospodářské komory Stanislav Kříž očekává, že by novinka přinesla výrobu. „Mohly by vznikat výrobky s přidanou hodnotou, koncové výrobky, znamenalo by to vyšší platy, více vzdělaných lidí a tak dále,“ vyjmenoval.

Hospodářská komora už dala před lety vědeckotechnickému parku kladné stanovisko a Stanislav Kříž věří, že i firmy ze zpracovatelského průmyslu budou určitě pro.

Projekt vědeckotechnického parku pochází z roku 2012 a kraj stavební povolení neustále prodlužuje. Platné je do roku 2021. Vyrůst by měl v areálu krajských institucí v karlovarské městské části Dvory, kde nyní kromě krajského úřadu sídlí například také krajská hygienická stanice, krajská knihovna, úřad práce, krajské policejní ředitelství, ředitelství silnic a dálnic a tak dále.