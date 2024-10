Vzácné varhany v kostele čeká obnova, s provizoriem pomohl dobrodinec

„Kostelní varhany postavil význačný varhanář Jan Leopold Rausch. Skládají se ze dvou velkých skříní a pozitivu. Aktuálně se připravuje oprava pozitivu, na zbylé části dojde v nejbližších letech. Varhany nyní hrají zhruba na padesát procent. Jejich kompletní restaurování je pro nás důležitou částí obnovy kostela,“ potvrdil Alois Kůrka, předseda Spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci.

Opravený pozitiv (jde o menší stroj umístěný na zábradlí kůru nebo v přední části hlavní varhanní skříně – pozn. red.) by se měl do kostela vrátit ještě do konce letošního roku. „Věříme, že se to stihne. Oprava dvou větších křídel bude následovat,“ vyčíslil předseda.

Na podporu obnovy varhan je naplánovaný i koncert, který se bude v kostele konat 24. října. „Na programu budou známější i méně známá díla převážně klasické, ale i populární hudby. V průběhu koncertu budou moci návštěvníci na obnovu varhan přispívat podle svého uvážení,“ dodal Kůrka.

Nově se podařilo do kostela získat harmonium, které varhany v době oprav vhodně zastoupí. „Jedná se o dvoumanuálové harmonium z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Věnoval nám ho Martin Velický, který pro tento vzácný kousek neměl další využití. Kostel před zhruba deseti lety navštívil, vzpomněl si na něj a tento dar nám nabídl, za což moc děkujeme,“ doplnil předseda spolku.

Podle něj budou pokračovat i další záchranné práce. „V letošním roce slavíme dvacet let od doby, kdy jsme začali na záchraně kostela pracovat, a stále toho máme hodně před sebou,“ prohlásil předseda s tím, že další obnova se týká mobiliáře i exteriérů. „Plánujeme restaurátorské práce na třech bočních oltářích, kazatelně i lavicích. Na řadě budou také obvodové zídky kolem kostela,“ vyjmenoval Alois Kůrka.

Kostel v letošním roce nabídne také tradiční adventní koncerty a členové spolku jsou otevřeni i dalším hudebním žánrům. „V září měl například úspěch koncert rockového zpěváka a klávesisty Romana Dragouna. Snažíme se jít i cestou dalších žánrů, které přilákají do kostela rozličné publikum,“ uzavřel Alois Kůrka.

