Chebské vánoční trhy lákají i Němce, ty letošní budou ještě větší

„Projekt adventních trhů se stále vyvíjí. K novinkám, které jsme zavedli loni, patřila adventní vánočka, charitativní stánek, kvůli bezpečnosti se rozšířilo tržiště a objevila se nová vstupní brána do ohrazeného prostoru. Navíc jsme posunuli pódium, takže už nezakrývalo Špalíček a ledová plocha neoddělovala umělce, kteří byli většinou místní, od posluchačů,“ vyjmenoval novinky posledních trhů starosta.

Podle jeho slov se úpravy osvědčily, a tak s nimi město počítá i pro letošní rok. Změnit by se však mělo i leccos jiného. Radnice by například chtěla nazdobit i další část náměstí. V tom chce spolupracovat s majiteli soukromých domů. „Ty ještě loni slavnostně nasvícené nebyly a jednolitý ráz náměstí to trochu narušovalo,“ zmínil starosta.

Doplnil, že město chce také víc mluvit do sortimentu stánkařů. „Chtěli bychom, aby nabídka byla pestřejší a zejména aby stánky s gastronomickým sortimentem nabízely širší záběr než dosud. Zároveň je tu nápad poptat pro trhy víc řemeslníků. Na náměstí by pak mohl vzniknout jako další atrakce nový řemeslný prostor, či dokonce dobová vesnička historických řemesel. Trhy by se také mohly rozšířit. Tím, že byla uzavřena silnice před radnicí, jsme získali potenciál umístit stánky i nad horní kašnu, tedy na druhou část náměstí,“ nastínil starosta směr, kudy by se trhy mohly v budoucnu rozšiřovat.

Radnice se také dohodla na tom, že i letos bude po dobu trvání trhů k dispozici kluziště. „Ledovou plochu zachováme do konce vánočních školních prázdnin, ale tak dlouho jako nyní, kdy kraj hostil zimní olympiádu dětí, v provozu nebude. To bylo výjimečné,“ doplnil starosta.

Na trhy do Chebu loni také přijelo množství návštěvníků z Německa. „Velký zájem našich sousedů nás hodně překvapil, ale když se nad tím zamyslím, tak je logický. V řadě příhraničních vesniček totiž organizují trhy jen o víkendech. Byl bych v té souvislosti rád, kdybychom v Chebu přivítali také regionální německé umělce. Chci se o tom pobavit se starostou Waldsassenu,“ doplnil starosta Jalovec.

Za poslední chebské trhy, které se konaly po celý advent, zaplatilo město ze svého rozpočtu pět milionů korun.