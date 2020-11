Cheb se halí do svátečního, na náměstí už stojí vánoční smrk

Přestože zatím není jasné, nakolik dojde v období adventu k uvolnění restrikcí, Cheb se už nyní halí do svátečního a na návrat k normálu chce být co nejvíc připravený.



„Pokud to bude jen trochu možné, chceme trhy uspořádat alespoň v minimalistické verzi. Samozřejmě při zachování veškerých nařízení vlády a za přísných hygienických podmínek. Lidé však potřebují rozptýlení, a proto postupujeme tak, abychom mohli pružně a bez prodlev reagovat na vývoj situace,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov se proto nyní montují dohromady části městečka, které nejsou spojené s velkou kumulací lidí.

„Rozhodli jsme se, že přichystáme i část stánků. Bude jich ale jen jedenáct, což je podstatně méně než třeba loni. Také je jinak rozestavíme a budou mezi nimi větší rozestupy. Co se v nich bude moci prodávat a v jakém rozsahu, to ještě samozřejmě jasné není, prodejce ale nasmlouvané máme. Takže pokud to bude možné, na náměstí by bylo možné zakoupit alespoň nějaký vánoční sortiment nebo malé občerstvení. V té nejhorší variantě by stánky zůstaly zavřené,“ nastínil starosta.

Jak uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková, připraveno je i několik variant svátečního kulturního programu. A to od širokého až po velmi okleštěný. Náměstí nepřijde ani o svou dominantu, vánoční strom. Ten letos pochází ze zahrádkářské kolonie v Janáčkově ulici.

„Smrk městu darovala rodina Hessových. Volba padla právě na tento solitér, přestože jsme letos dostali nabídku na krásný strom z Božetína. Jenže ten chebský byl nejdostupnější pro techniku a stál i nejblíž k centru města. Dnes ráno jej v zahradě pokáceli, naložili na vůz s odvezli na náměstí. Kvůli stěhování, které se uskutečnilo tradičně úzkou Kamennou ulicí v protisměru, byla dopoledne krátce omezena doprava,“ uvedla Liptáková. Doplnila, že slavnostní háv smrk dostane někdy v příštím týdnu.

„Rádi bychom v horní části náměstí měli kolotoče včetně ruského kola, které mělo být jednou z novinek chystaných na letošní rok. Stojí i konstrukce kluziště. Tu jsme sestavili také z toho důvodu, že město letos zakoupilo kluziště kompletně nové a my potřebujeme vyzkoušet jeho funkčnost, abychom předešli případným pozdějším reklamacím,“ doplnil starosta.

Kromě městečka se o vánoční atmosféru na náměstí postará i výzdoba z tisíců světýlek na domech a lampách veřejného osvětlení. Naopak oblíbené slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, při kterém bylo vždy náměstí Krále Jiřího zaplněné do posledního místečka, si lidé s největší pravděpodobností budou muset letos odpustit.