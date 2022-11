Vyrostly pod ním moje děti, loučila se žena se smrkem, který ozdobí Vary

Žena si smrk ještě jako malý semenáček přinesla z lázeňských lesů kolem roku 1985. „Tehdy jsme zakládali zahrádku a strom se nám do ní hodil. Člověk si ale myslel, že bude pořád malý,“ smutně se ohlédla za pichláčem, který za téměř čtyřicet let dorostl do přibližně patnáctimetrové výšky.

„Byl to souputník. Ale rostl malinko nakřivo, takže jsem dostala strach, že by mohl způsobit nějakou škodu. Běžně pod ním totiž parkují auta,“ dodala.

O pokácení vánočního stromu se jako obvykle postarali pracovníci Správy lázeňských parků. Podle jejího ředitele Miroslava Kučery nepatřilo letošní kácení k těm náročným. Jedinou menší komplikací byla lampa veřejného osvětlení, která stojí v těsném sousedství stromu. S tímto problémem si ale poradil zkušený jeřábník, který strom jistil.

Transport ze Dvorů před hotel Thermal, kde má vánoční strom už tradičně své místo, trval necelou půlhodinu. Miroslav Kučera kvitoval, že poměrně úzká ulice, odkud strom odváželi, byla ráno bez aut. „Šoféři byli disciplinovaní, vyparkovali auta, takže myslím, že projedeme bez problémů,“ obhlížel situaci na místě šéf správy karlovarské zeleně.

Problémy ovšem vyvstaly při usazování stromu právě kvůli tomu, že rostl mírně nakřivo. „Spodek jsme museli uříznout a na místo jsme ho usazovali snad našestkrát,“ popsal jedinou výraznější komplikaci Kučera.

Slavnostní rozsvícení stromu se uskuteční 27. listopadu v 18 hodin. „Klasické Vánoční trhy, situované i letos před Mlýnskou kolonádu, začnou o den dříve,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Město má většinou už touto dobou jasno, jaký strom se stane symbolem Vánoc v nadcházejícím roce. „Ne ale letos,“ upozornila Kyselá s tím, že město vyzve případné dárce. Vhodným kandidátem je vzrostlý a zdravý jehličnan se souměrně rostlými větvemi, který roste poblíž komunikace. Naopak by se neměl nacházet poblíž kabelového vedení.