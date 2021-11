Jedle pro Cheb se po Vánocích vrátí k majiteli, chce z ní udělat nábytek

„Náš dům tehdy patřil manželům Novákovým a jejich sousedé Mojseňukovi, kteří přišli v roce 1972 z Ukrajiny, jedli o tři roky později na zahradě u Nováků zasadili,“ přibližuje majitel stromu Robert Kostolány.

Říká, že krásný rozložitý strom původně kácet nechtěl. Přesvědčily ho až obavy manželky Jany a jeho sousedů.

„Je pravda, že při poslední vichřici se strom ohýbal až k zemi. Kdyby padl, tak poničí řadu domů v sousedství,“ připouští Kostolány argumenty, které jej nakonec ke kácení přiměly.

Jedle přitom měla jít k zemi už minulý rok. To ji rodina nabídla jako vánoční strom poprvé.

„Bylo nám líto jedli jen tak skácet. Je krásně rostlá, rovná a navíc pro techniku velmi dobře dostupná. Proto jsme ji nabízeli Praze. Tady nám řekli, že by ji brali okamžitě, jenže v hlavním městě je tradičně vánočním stromem smrk. Tak jsem oslovil i Cheb, ale ti už měli domluvené kácení jiného favorita. Ale dohodli jsme se, že za rok by o strom zájem měli. A když se letos na něj přijeli podívat, okamžitě kývli,“ popisuje Kostolány.

Strom tak v úterý Chebští za pomoci jeřábu odřízli, naložili na nákladní automobil a odvezli. Dnes už stojí na náměstí Krále Jiřího, kam se dostal přes jednosměrnou Kamennou ulici.

V koutě zahrady po něm zbylo prázdné místo. Kruh, který původně zakrývaly větve, má podle majitele možná i víc než dvanáct metrů v průměru.

„Je škoda, že musel jít k zemi, protože ten strom byl úplně zdravý. Když jsme jej podřízli, vyteklo z něj spoustu vody. Ale bohužel už byl přerostlý a potenciálně nebezpečný. A co tu místo něj bude? Sázet sem asi nic nebudeme, založíme tu trávník. Je to v rohu zahrady, ještě uvidíme,“ krčí rameny Robert Kostolány.

S radnicí se dohodl, že se jedle po Vánocích navrátí majiteli nakrácená a nasekaná ve formě polínek, jak je u vánočních stromů pro Cheb zvykem.

„Větve spálím v krbu a z kmene si nechám na pile nařezat fošny a prkna. Rád bych ze dřeva naší jedle udělal nějaký nábytek. Ono to dřevo asi bude mít poměrně dost suků, takže co se nakonec bude vyrábět, to se rozhodnu až podle toho, jak bude vypadat ten materiál rozřezaný, jakou bude mít kvalitu. Manželka by chtěla pergolu, tak se možná dočká. Nebo možná z jedle bude nějaký pěkný zahradní nábytek,“ dodává majitel, který plánuje, že dřevo ze stromu zpracuje vlastníma rukama.

Strom, který putoval z Lázní Kynžvart po silnici do Chebu, váží 7,5 tuny. Jeho výška na náměstí je přibližně dvacet metrů, dva metry kmene jsou ukotveny do země.