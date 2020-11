Na vánočním razítku je letos Ježíšek s kometami, k mání bude na Božím Daru

Ježíškova pošta má na Božím Daru dlouholetou tradici. Příležitostné razítko se poprvé na zásilkách objevilo v roce 1994. Za tu dobu opustily božídarskou kancelář tuny zásilek oražených právě tímto unikátem. Jenom v loňském roce orazítkovali pracovníci Pošty Partner 341 kilogramů pohlednic či dopisů.



Tato předvánoční tradice si za řadu let našla oblibu nejen mezi dětmi, ale také mezi sběrateli. Pro ty je příležitostné razítko vítaným přírůstkem do sbírek. A děti? Ty nejčastěji vyjadřují svá přání, co by chtěly najít pod vánočním stromkem. Pracovníky božídarské pošty už asi žádná dětská tužba překvapit nemůže.

Ježíškova pošta není oblíbená pouze v našich krajích, zásilky letí doslova do celého světa.



„Pravidelně odesíláme vánoční zásilky s tímto příležitostným razítkem do Německa, Ruska nebo Holandska. Z Božího Daru putují ale pohledy, přání a dopisy také do exotických zemí, jako jsou Čína, USA a Austrálie,“ potvrdil Marek Smitka z božídarského Infocentra.

Jak získat razítko poštou? Napište pohlednici, vánoční dopis nebo přání vašim blízkým nebo známým. Napište na zásilku určenou k orazítkování cílovou adresu. Ofrankujte zásilku poštovní známkou odpovídající poštovnému do místa určení. Pohled, dopis nebo přání vhoďte osobně do Ježíškovy schránky na Božím Daru nebo zašlete v obálce na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar. Vaši vánoční zásilku orazítkují pracovníci Infocentra a Pošty Partner od 1. do 23. prosince příležitostným vánočním poštovním razítkem a odešlou zpět na vámi uvedenou adresu.

Zásilky určené pro Ježíška mohou lidé nechávat na Božím Daru prakticky celoročně ve speciální schránce. Bezkontaktní formu ostatně letos doporučují i sami zaměstnanci Infocentra Boží Dar.



Důvod je jednoduchý a má jméno covid-19. Kvůli epidemii totiž může být v kanceláři pouze jeden člověk, čekání na razítko by se tak mohlo nepříjemně protáhnout.



