Náměstí v Chebu zdobí jedle, kterou zasadili krátce po sametové revoluci

„Sousedé mi prozradili, že tehdejší majitelé jedli vysadili v listopadu, krátce po sametové revoluci. Dá se říct, že je to tedy takový symbolický strom svobody,“ říká nynější majitel nemovitosti Tomáš Dvořák, který o skácení jedle rozhodl z bezpečnostních důvodů.

Strom, který má ve spodní části kmene průměr i s větvemi devět metrů a hmotnost 4,6 tuny, se při prudkých poryvech větru nebezpečně nakláněl. Nádherný strom však majitel nechtěl nechat padnout bez užitku, proto jej jako vánoční daroval městu Cheb.



Kromě symbolu Vánoc, který bude stát tradičně v hodní části náměstí, se před radnicí už začíná rýsovat stánkové městečko. Připravená je i konstrukce pod budoucí ledovou plochu. Největší slavnosti roku, které letos začnou 30. listopadu a potrvají bezmála měsíc, nově zaberou takřka celou spodní část největšího chebského náměstí.

„Tržiště se rozroste, zabere i obě komunikace. Řidiči, kteří vjedou na náměstí z Jateční ulice, nyní budou moci projíždět částí stávajícího parkoviště u infocentra,“ informuje Vladimír Keblúšek z Kulturního centra Svoboda, které má organizaci slavností na starosti.

Důvodem je bezpečnost. „Stávalo se, že lidé vyběhli z ohrazeného prostoru do silnice, která vedla hned za stánky. To by se nyní už stávat nemělo. Volný prostor mezi stánky bude větší a celá tržnice vzdušnější,“ dodává Keblúšek.

Své vánoční stromy už má vyhlídnuté většina měst a obcí v kraji. Například dominantou letošních adventních slavností v Karlových Varech bude stříbrný smrk ze Severní ulice. Jeho kácení začne v pondělí 25. listopadu v osm hodin. Následně bude převezen na své budoucí stanoviště před hotelem Thermal.

Jak uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá, přibližně třicetiletý stříbrný smrk roste v karlovarské čtvrti Rybáře, v ulici Severní 19. Tam ho jeho majitel před 27 lety přesadil ze zahrady již jako vzrostlý stromek.