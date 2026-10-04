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Vary s předstihem hledají ozdobu letošních Vánoc. Zatím mají tři nabídky

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  10:08

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ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Do 31. října běží výzva Karlových Varů na dárce vánočního stromu pro letošní rok. Ideální je dobře rostlý smrk. V kanceláři Lázeňských lesů a parků se zatím sešly tři nabídky, dvě z toho od mimokarlovarských.

„Možná právě na vaší zahradě roste jehličnan, který se letos stane vánočním stromem Karlových Varů,“ začíná výzva krajského města, pomocí radnice oslovuje ty, kteří by mohli městu věnovat strom.

Ideálním kandidátem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený smrk vysoký přibližně 15 metrů. „Zatím máme tři nabídky,“ uvedl Zdeněk Šácha z Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary.

Dva z těch, kteří by chtěli městu strom věnovat, žijí mimo Karlovy Vary. „V Lokti a Odeři,“ upřesnil Šácha. Třetí smrk sice roste v Karlových Varech, ale podle fotografie nemá špičku. „Takže to asi nedopadne,“ doplnil pracovník správy lázeňských lesů a parků. Tak jako tak jej však čeká obhlídka všech nabídek.

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Těch se podle jeho zkušeností ročně sejde do deseti. „Vybrat se dá,“ podotkl. Důležité ovšem je nejen to, jak strom vypadá, ale i kde roste. Musí to být na dobře přístupném místě, kam se bez problémů dostane jeřáb a nákladní vůz.

Podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu, se stává, že někdy má město strom takříkajíc ve vlastní režii. „To znamená, že potřebujeme pokácet strom třeba v parku nebo kvůli stavbě,“ vysvětlil.

Když ovšem takový jehličnan není k dispozici, vyhlašuje magistrát výzvu veřejnosti. Ta letošní skončí 31. října. Pracovníci Lázeňských lesů a parků po uplynutí této lhůty všechny nabídnuté stromy prohlédnou a posoudí jejich vhodnost. U vybraného stromu pak zajistí vše potřebné. Od povolení ke kácení přes samotné pokácení, naložení a převoz až po úklid místa.

18. listopadu 2024
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