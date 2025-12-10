Desítky kilogramů orazítkovaných zásilek. Ježíškova pošta na Božím Daru jede naplno

  15:13
Do 23. prosince mohou lidé získat tradiční vánoční razítko z Božího Daru. Vánoční nebo také Ježíškova pošta funguje na Božím Daru od roku 1994. Pracovnice místního infocentra, které slouží zároveň jako Pošta Partner, každoročně orazítkují a odbaví stovky kilogramů zásilek, které míří k příjemcům nejen v Česku, ale i v celém světě.
Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner....

Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner. Razítkovat zde budou až do 23. prosince. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner....
Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner....
Razítko 2025
Letošní vánoční poštovní razítko s textem "Boží Dar" a motivem plovoucích...
13 fotografií

Největší nápor zažívají v infocentru s vánoční poštou v druhé polovině prosince. Letošní razítko Ježíškovy pošty má motiv rozkrojeného jablka.

Ježíškova pošta opět úřaduje, orazítkovala prvních třicet kilo dopisů

„Na začátku týdne jsme už měly odbaveno přes 70 kilogramů zásilek, nejvíc zásilek ale dorazí až po 15. prosinci,“ řekla pracovnice infocentra. Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze na Boží Dar celoročně zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky na Božím Daru. Otisk příležitostného poštovního razítka lze získat každý rok od 1. do 23. prosince.

Příležitostné poštovní razítko je každý rok jiné. „To letošní je z dílny Lucie Šťastné a zdobí jej motiv jablek s větvičkou a s nápisem BOŽÍ DAR. Zájem o psaní s razítkem Ježíškovy pošty je každoročně veliký. V loňském roce bylo tímto razítkem oraženo několik stovek kilogramů zásilek,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Razítko 2025

Ačkoli obecně množství tradičních poštovních zásilek, dopisů či pohledů, klesá na úkor elektronické komunikace, Vánoční pošta na Božím Daru má stále své zákazníky. V loňském roce z Božího Daru odešlo 302 kilogramů zásilek opatřených razítkem vánoční pošty. Bylo to o 49 kilogramů více než v předešlém roce.

Kromě běžného přání s netradičním razítkem Vánoční poštu na Božím Daru vyhledávají i filatelisté, kteří sbírají otisky vánočních razítek.

1. prosince 2018
Vnímání lázní se u mladších lidí mění, říká manažer lázeňského resortu

Daniel Fajkus, původně diplomovaný zdravotnický záchranář, nyní třináct let na...

Zachovat tradiční lázeňské postupy, ale zároveň hostům nabídnout modernější a alternativnější možnosti. To je přístup, na který se zaměřuje Falkensteiner Spa Resort, který sídlí v historické secesní...

7. prosince 2025  8:14

Ježíškova dílna v Chebu je letos laděná do modra, může za to Stitch

Hana Kertisová pořádá v Chebu již deset let oblíbenou Ježíškovu dílnu. (1....

Už deset let si mohou lidé v rámci chebských vánočních trhů vlastnoručně vyrobit ozdoby na stromek či dekorace na stůl. Ježíškova dílna, kterou o adventu každoročně otevírá v bývalé vinárně Valdštejn...

6. prosince 2025  9:47

