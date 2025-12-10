Největší nápor zažívají v infocentru s vánoční poštou v druhé polovině prosince. Letošní razítko Ježíškovy pošty má motiv rozkrojeného jablka.
Ježíškova pošta opět úřaduje, orazítkovala prvních třicet kilo dopisů
„Na začátku týdne jsme už měly odbaveno přes 70 kilogramů zásilek, nejvíc zásilek ale dorazí až po 15. prosinci,“ řekla pracovnice infocentra. Pohledy, dopisy a přání pro své blízké lze na Boží Dar celoročně zasílat poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky na Božím Daru. Otisk příležitostného poštovního razítka lze získat každý rok od 1. do 23. prosince.
Příležitostné poštovní razítko je každý rok jiné. „To letošní je z dílny Lucie Šťastné a zdobí jej motiv jablek s větvičkou a s nápisem BOŽÍ DAR. Zájem o psaní s razítkem Ježíškovy pošty je každoročně veliký. V loňském roce bylo tímto razítkem oraženo několik stovek kilogramů zásilek,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Ačkoli obecně množství tradičních poštovních zásilek, dopisů či pohledů, klesá na úkor elektronické komunikace, Vánoční pošta na Božím Daru má stále své zákazníky. V loňském roce z Božího Daru odešlo 302 kilogramů zásilek opatřených razítkem vánoční pošty. Bylo to o 49 kilogramů více než v předešlém roce.
Kromě běžného přání s netradičním razítkem Vánoční poštu na Božím Daru vyhledávají i filatelisté, kteří sbírají otisky vánočních razítek.
1. prosince 2018